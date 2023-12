Newcastle-Milan 1-2, Voti, pagelle e analisi, Il Milan vince e va in Europa League

Il Milan vince 1-2, contro il Newcastle, in rimonta e va a disputare l’Europa League. Newcastle in vantaggio con Joelinton, nel primo tempo. I rossoneri non si arrendono e ribaltano la partita, grazie ai gol di Pulisic e Chukwueze. I rossoneri andranno a disputare l’Europa League, perché il PSG, guadagna un punto, contro il Borussia Dortmund e andrà a giocare gli Ottavi di Champions League.

Top 3 Newcastle:

Miley 6,5 A centrocampo si fa sentire, per qualità e tecnica. Da lui partono molte azioni della formazione inglese.

Bruno Guimaraes 6,5 Anche lui gioca una grande partita, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo gioca bene, ma non come nel primo tempo.

Joelinton 6,5 Non solo segna il gol del vantaggio, ma è il punto di riferimento del Newcastle, soprattutto per velocità e tecnica.

Flop 3 Newcastle:

Livramento 4,5 Peggiore in campo della formazione inglese. Perde tanti palloni sanguinosi, che costano carissimo e permettono azioni pericolose.

Lascelles 5 In difesa gioca bene nel primo tempo, mentre nella ripresa cala vistosamente e non tiene più le distanze.

Burn 5 Entra al posto di Trippier, ma lo fa rimpiangere. Si dimostra molto disattento in difesa e non garantisce solidità.

Top 3 Milan:

Tomori 7 Se il Milan non prende gol, dopo 20 minuti, è merito suo, grazie ad una grande chiusura difensiva. Sembra l’unico della difesa del Milan a non barcollare mai.

Pulisic 6,5 Non gioca una grande partita, ma si fa trovare al posto giusto, nel momento giusto. Suo il gol dell’1-1 momentaneo dei rossoneri.

Chukwueze 6,5 Entra e cambia completamente la partita. Grazie ad una bella azione, costruita dai rossoneri in contropiede, segna con un bel tiro il gol dell’1-2 definitivo.

Flop Milan:

Calabria 5,5 Soffre tantissimo le azioni in velocità dell’asse Gordon e Joelinton. Non riesce mai a trovare le contromisure.

Loftus-Cheek 5 Peggiore in campo del Milan. Perde una quantità industriale di palloni, e in fase offensiva non riesce mai a proporsi.

Leao 5,5 Quando parte in velocità, fa molto male. Da lui parte l’azione dll’1-1, ma sbaglia clamorosamente 2 potenziali occasioni da gol, la prima nel primo tempo e la seconda, da solo, davanti al portiere, colpendo il palo.

Il Newcastle gioca benissimo il primo tempo, ma nella ripresa non riesce a reggere i ritmi dei rossoneri. Il Milan ha molti ripianti, si poteva andare agli Ottavi di Champions League, ma si sono persi troppi punti prima. Ora ci sarà l’Europa League, che andrà affrontata con la testa giusta.