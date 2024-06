Serie A: Monza e Verona nominano i nuovi allenatori in vista della prossima stagione, saranno rispettivamente Alessandro Nesta e Paolo Zanetti.

Nesta nuovo allenatore del Monza, mentre Zanetti tecnico dell’Hellas Verona. Fonte Immagine “CalcioMercato.com” Stadio Sporti.it

Continua il gioco delle panchine in Serie A, con molti club ancora alla ricerca di un tecnico al quale affidare le redini della propria società. Nelle ultime ore, però, si sono chiamati fuori da questo tira e molla il Monza e il Verona le quali hanno recentemente annunciato i propri tecnici in vista della prossima stagione. Proprio nelle scorse ore il Monza aveva salutato Raffaele Palladino in virtù della sua decisione di sposare il progetto della Fiorentina e a distanza di neanche 48 ore l’Amministratore Delegato dei brianzoli, Adriano Galliani, ha annunciato il nuovo tecnico che sarà Alessandro Nesta.

L’ex difensore della Nazionale e di Milan e Lazio era stato a lungo osservato nel corso della sua permanenza sulla panchina della Reggiana in Serie B con la quale ha chiuso al 11°posto in classifica la stagione dallo stesso Galliani, proprio quest’ultimo alla fine è riuscito nella sua opera di convincimento, riuscendo a strappare un accordo con il tecnico sulla base di un biennale con scadenza giugno 2026. Il Monza, dunque, ancora una volta dimostra di non voler puntare su allenatori dalla fama già consolidata in Serie A, ma di voler scommettere con continuità su allenatori emergenti così come dimostrato dal precedente biennio di Palladino. Per Nesta sarà, infatti, la sua prima apparizione da tecnico nel massimo campionato italiano e avrà come compito arduo quello di condurre i brianzoli fuori dal discorso retrocessione quanto prima possibile, così come fatto dal suo predecessore dal ritorno del Monza in Serie A.

Cambia anche la panchina del Verona, con la nomina di Paolo Zanetti in qualità di nuovo tecnico dopo l’addio con tanto di obiettivo salvezza raggiunto di Marco Baroni con destinazione Lazio. L’ultima esperienza di Zanetti era avvenuta sulla panchina dell’Empoli, club con il quale prima aveva raggiunto la salvezza nel 2021-2022 per poi essere esonerato a metà della stagione successiva. Il tecnico originario di Valdagno ha firmato dunque un biennale con gli scaligeri sulla base di 600mila euro a stagione e avrà come obiettivo quello di prolungare la permanenza dei veronesi in Serie A anche la prossima stagione.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.