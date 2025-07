Ndoye tra Napoli e Forest: offerta e infortunio lampo

La corsa a Dan Ndoye entra nel vivo. L’esterno offensivo del Bologna è da settimane nel mirino del Napoli, ma nelle ultime ore si è inserito con decisione anche il Nottingham Forest, che ha presentato un’offerta ufficiale per il giocatore. A complicare ulteriormente lo scenario, è arrivato anche un infortunio in amichevole che ha costretto il talento svizzero ad abbandonare il campo dopo appena 20 secondi.

Il Nottingham Forest presenta un’offerta ufficiale per Ndoye

Come riportato da Fabrizio Romano, il Nottingham Forest ha inviato una prima proposta formale al Bologna per assicurarsi le prestazioni di Ndoye, uno degli uomini chiave della squadra rossoblù nella scorsa stagione.

Il Napoli, che ha già ingaggiato Noa Lang per il reparto offensivo, considera ancora Ndoye una priorità assoluta per il ruolo di ala, ma ora dovrà fare i conti con la concorrenza del club inglese, pronto a chiudere rapidamente l’operazione.

Secondo Romano, Ndoye ha già dato il suo assenso a un eventuale trasferimento in Premier League, rendendo l’offerta del Forest ancora più pericolosa per gli azzurri. Toccherà ora al Bologna decidere se aprire alla trattativa o cercare di trattenere il proprio gioiello.

Bologna lavora al rinnovo, ma arriva un infortunio improvviso

Nonostante l’interesse crescente, il Bologna non molla Ndoye: Marco Di Vaio, direttore sportivo del club, aveva dichiarato nei giorni scorsi che non erano arrivate offerte ufficiali e che la società stava lavorando al rinnovo del contratto del calciatore, protagonista nella passata stagione con 8 gol e 4 assist in 30 presenze in Serie A, oltre al gol decisivo nella finale di Coppa Italia vinta contro il Milan.

Ma proprio Ndoye è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 20 secondi dall’inizio dell’amichevole estiva contro la Virtus Verona, valida per il ritiro precampionato.

Infortunio per Ndoye dopo appena 20 secondi

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno svizzero è stato vittima di un duro intervento da parte del terzino avversario. Dopo alcuni minuti di cure a bordo campo, Ndoye è riuscito ad alzarsi, ma lo staff medico ha deciso di sostituirlo al 4° minuto a scopo precauzionale. Al suo posto è subentrato Jesper Karlsson.

Fortunatamente, le prime valutazioni escludono un infortunio grave, ma il Bologna attende ulteriori accertamenti prima di sciogliere ogni dubbio.

Napoli e Forest in attesa: cosa succede ora?

L’infortunio di Ndoye non dovrebbe compromettere le trattative di mercato, ma potrebbe ritardare i tempi di una possibile cessione. Il Napoli resta in corsa, ma il Forest è ora in vantaggio, forte di un’offerta concreta e dell’ok del giocatore.

Le prossime ore saranno decisive: il Bologna dovrà decidere se monetizzare subito o puntare sul rinnovo, mentre Napoli e Nottingham Forest osservano da vicino, pronti a fare la propria mossa finale per assicurarsi uno dei talenti più esplosivi del campionato italiano.