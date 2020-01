NBA, Kobe Bryant deceduto in un incidente in elicottero a Los Angeles

Shock nel mondo del basket e dello sport in generale. La leggenda 41enne perde la vita assieme ad altre cinque persone

NBA – Una notizia davvero sconvolgente ha scosso la domenica del mondo dello sport. Come si apprende da fonti del luogo (TMZ in primis, poi ripresa dalle altre emittenti americane), un incidente in elicottero nelle vicinanze di Los Angeles è costato la vita a Kobe Bryant e alle altre cinque persone. Lascia la moglie e quattro figlie.

Le notizie sono ancora alquanto confuse, ma la morte della leggenda della Lega e dei Los Angeles Lakers è stata purtroppo confermata. Kobe, 41 anni compiuti lo scorso 23 Agosto, era stato appena superato al terzo posto della classifica degli scorer all-time della Lega da LeBron James, congratulandosi vivamente con l’attuale star dei Lakers non molte ore prima sui social.

Bryant, arrivato in NBA nel 1996, dopo aver passato anche qualche anno in Italia al seguito del padre, giocatore a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia, ha legato tutta la sua carriera ai Lakers. Con la franchigia californiana, tra le altre cose, ha vinto cinque titoli NBA, un titolo di MVP della regular season, due delle Finals e quattro dell’All-Star Game, con 18 convocazioni. In maglia Team USA, invece, il Black Mamba ha vinto gli ori al torneo olimpico di Pechino 2008 e Londra 2012.

Come redazione di Stadiosport.it e, soprattutto, come amanti dello sport, non possiamo fare altro che stringerci nel cordoglio di tutti.

Rest in Peace, Black Mamba…

