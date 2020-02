NBA 2019/2020, risultati 9 febbraio 2020: vince ancora Boston, cadono Rockets e Heat

Sette gare nella notte NBA: si parte dalla vittoria in trasferta dei Celtics sul campo dei Thunder: una partita incredibile giocata punto a punto termina 111-112. Doppie doppie di Tatum (26 punti e 11 rimbalzi), Hayward (13 punti e 10 rimbalzi) e Theis (13 punti e 11 rimbalzi). Non basta ai locali la prova di Gallinari (24 punti) e Gilgeous-Alexander (24 punti).

Termina con la vittoria degli Hawks (dopo due supplementari) la sfida contro i Knicks: alla State Farm Arena finisce 140-135 .MVP Young autore di 48 punti e 13 assist, seguito da Collins (32 punti e 16 rimbalzi). Da segnalare negli ospiti 35 punti e 18 rimbalzi di Randle e 15 punti e 11 rimbalzi di Robinson. Seconda vittoria per i 76ers contro i Bulls a cui non bastano i 32 punti di LaVine e la doppia doppia di Young (10 punti e 10 assist): i locali si impongono 118-111 grazie ai 31 punti di Korkmaz, la doppia doppia di Embiid (28 punti, 12 rimbalzi) e la tripla doppia di Simmons (19 punti,10 rimbalzi e 10 assist).

Vittoria esterna per i Grizzlies che sbancano la Capital One Arena di Washington 106-99: tripla doppia per Morant (27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist), doppia doppia per Jackson (14 punti e 11 rimbalzi). Nei locali da segnalare i 26 punti di Beal e la doppia doppia di Hachimura (12 punti e 11 rimbalzi). Vittoria importante dei Jazz che rimontano e vincono sul campo dei Rockets nonostante i 29 punti di Westbrook e la tripla doppia di Harden (28 punti 10 assist e 10 rimbalzi). Ci pensano Clarkson (29 punti) e Gobert (12 punti e 15 rimbalzi) a fissare il punteggio sul 113-114

Brutta sconfitta per i Cavs che contro i Clippers perdono 92-133. MVP Williams autore di 25 punti, George autore di 22 punti. Nei padroni di casa a salvarsi è il solo Drummond (19 punti e 14 rimbalzi). Chiudiamo con la vittoria dei Trail Blazers contro gli Heat: 33 punti per Lillard e doppia doppia per Whiteside (11 punti e 17 rimbalzi). Doppia doppia per Crowder (18 punti e 11 rimbalzi) e Adebayo (13 punti e 12 rimbalzi) negli ospiti.

Di seguito i risultati della sera:

OKLAHOMA CITY THUNDER (32-21) @ BOSTON CELTICS (37-15) 111-112

ATLANTA HAWKS (15-39) @ NEW YORK KNICKS (17-37) 140-135

PHILADELPHIA 76ers (33-21) @ CHICAGO BULLS (19-35) 118-111

WASHINGTON WIZARDS (18-33) @ MEMPHIS GRIZZLIES (27-26) 99-106

HOUSTON ROCKETS (33-20) @ UTAH JAZZ (34-18) 113-114

CLEVELAND CAVALIERS (13-40) @ LOS ANGELES CLIPPERS (37-16) 92-133

PORTLAND TRAIL BLAZERS (25-29) @ MIAMI HEAT (34-18) 115-109

©RIPRODUZIONE RISERVATA