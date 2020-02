NBA 2019/2020, risultati 28 febbraio 2020: vincono Bucks e Heat, cadono Nuggets e Raptors

11 le partite giocate nella notte NBA: si parte dalla vittoria casalinga dei Magic sui Wolves (136-125): 33 punti per Ross, doppia doppia per Vucevic (27 punti e 10 rimbalzi) e tripla doppia per Gordon (17 punti, 11 rimbalzi, 12 assist). Negli ospiti 28 punti per Russell e doppia doppia per Hernangomez (18 punti e 13 rimbalzi). Larga vittoria anche per gli Hawks contro i Nets: finiscw 141-118 grazie ai 33 punti e 13 rimbalzi di Collins, la doppia doppia di Young (22 punti e 14 assist) e di Hunter (18 punti e 10 rimbalzi). Doppia doppia di Dinwiddie per gli ospiti (24 punti e 13 assist).

Cade a sorpresa Toronto in casa contro Charlotte: 96-99 il punteggio finale. Decisivi i 18 punti di Graham (18 punti) e Biyombo (13 punti e 11 rimbalzi). Non bastano ai padroni di casa i 24 punti di Siakam e i 22 di Powell. Vittoria in trasferta anche per i Kings contro i Grizzlies: MVP Fox autore di 25 punti, doppia doppia per Bjelica (13 punti e 11 rimbalzi). Buona comunque la prova dei locali: 32 punti per Brooks, doppia doppia per Morant (20 punti e 11 assist) e Valanciunas (13 punti e 25 rimbalzi).

Vince Miami un importante scontro contro Dallas: termina 126-118 grazie ai 26 punti di Butler e la doppia doppia di Adebayo (14 punti e 11 rimbalzi). Negli ospiti brillano comunque le stelle: 37 punti per Curry, doppia doppia per Porzingis (24 punti e 13 rimbalzi) e Doncic (23 punti e 10 assist). Vince ancora (in maniera larga) Milwaukee contro i Thunder: al Fiserv Forum termina 133-86. Doppia doppia per Antetokounmpo (32 punti e 13 rimbalzi), 14 punti per Connaughton. Brutta la prova degli ospiti, si accende solo Paul (18 punti).

Vittoria casalinga per i Pelicans contro i Cavaliers (116-104). 29 punti di Ingram, 24 di Williamson e 10 di Melli regalano la terza vittoria in quattro gara. Negli ospiti da segnalare i 31 punti di Sexton. Vittoria a sorpresa per i Pistons sul campo dei Suns: una bella partita termina 111-113. 31 punti per Rose e 19 per Knight, padroni di casa aggrappati a Booker (26 punti), Ayton (20 punti e 10 rimbalzi) e Rubio (16 punti e 13 assist), ma arriva comunque la seconda sconfitta di fila.

Vince 129-119 Utah contro i Wizards di un ispirato Beal (42 punti e 10 assist). I locali si impongono grazie ai 30 punti di Mitchell e i 21 di Bogdanovic. Chiudiamo con la vittoria dei Clippers sui Nuggets: 24 punti per George, doppia doppia per Harrell (18 punti e 10 rimbalzi). Negli ospiti a salvarsi è Jokic (21 punti).

DI seguito i risultati della notte:

ORLANDO MAGIC (27-32) @ MINNESOTA TIMBERWOLVES (17-41) 136-125

ATLANTA HAWKS (18-43) @ BROOKLYN NETS (26-32) 141-118

TORONTO RAPTORS (42-17) @ CHARLOTTE HORNETS (21-38) 96-99

MEMPHIS GRIZZLIES (28-31) @ SACRAMENTO KINGS (25-34) 101-104

MIAMI HEAT (37-22) @ DALLAS MAVERICKS (36-24) 126-118

MILWAUKEE BUCKS (51-8) @ OKLAHOMA CITY THUNDER (37-23) 133-86

NEW ORLEANS PELICANS (26-33) @ CLEVELAND CAVALIERS (17-42) 116-104

PHOENIX SUNS (24-36) @ DETROIT PISTONS (20-41) 111-113

UTAH JAZZ (37-22) @ WASHINGTON WIZARDS (21-37) 129-119

LOS ANGELES CLIPPERS (40-19) @ DENVER NUGGETS (40-19) 132-103

