NBA 2019/2020, risultati 2 Marzo 2020: cadono i Bucks a Miami, perdono anche Rockets e Dallas

7 le partite giocate nella notte NBA: si parte dalla vittoria dei Jazz sul campo dei Cavs grazie ai 28 punti di Bogdanovic e ai 20 di Gobert. MVP per i padroni di casa Sexton (32 punti). Clamorosa sconfitta a New York per i Rockets che perdono 123-125 nonostante i 35 punti di Harden e la doppia doppia di Covington (20 punti e 13 rimbalzi). I locali si impongono grazie ai 27 punti di Barrett e alla doppia doppia di Randle (16 punti e 16 rimbalzi) e Robinson (12 punti e 13 rimbalzi)

Vittoria esterna 130-107 per i Trail Blazers sul campo dei Magic. Super partita di McCollum (41 punti) e Whiteside (16 punti e 13 rimbalzi). Da segnalare negli ospiti Vucevic (30 punti e 11 rimbalzi) e Ross (23 punti). Larga vittoria esterna per i Grizzlies che si impongono 127-88 ad Atlanta sfruttando la doppia doppia di Dieng (17 punti e 10 rimbalzi) e Valanciunas (15 punti e 15 rimbalzi). Si salva solo Young negli Hawks con 19 punti.

Sconfitta rovinosa per i Bucks che perdono 89-105 a Miami. Soltanto 13 punti per Antetokounmpo, la coppia Butler (18 punti) Adebayo (14 punti e 13 assist) ha la meglio sui primi ad Est. Sconfitta clamorosa anche per Dallas che perde 109-107 sul campo dei Bulls. 19 punti per White nei locali, 26 per Hardaway negli ospiti.

Chiudiamo con la vittoria 116-111 dei Pacers sul campo dei San Antonio Spurs. Miglior realizzatore Brogdon (26 punti), doppia doppia per Sabonis (14 punti e 11 rimbalzi). Si salva solo Mills (24 punti) negli Spurs.

Di seguito i risultati della notte:

CLEVELAND CAVALIERS (17-44) @ UTAH JAZZ (38-22) 113-126

NEW YORK KNICKS (19-42) @ HOUSTON ROCKETS (39-21) 125-123

ORLANDO MAGIC (27-34) @ PORTLAND TRAIL BLAZERS (27-35) 107-130

ATLANTA HAWKS (19-44) @ MEMPHIS GRIZZLIES (30-31) 88-127

MIAMI HEAT (39-22) @ MILWAUKEE BUCKS (52-9) 105-89

CHICAGO BULLS (21-40) @ DALLAS MAVERICKS (37-25) 109-107

SAN ANTONIO SPURS (25-34) @ INDIANA PACERS (37-24) 111-116

