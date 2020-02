NBA 2019/2020, risultati 13 febbraio 2020: super Gallinari doma i Pelicans, vincono i Celtics.

Due le partite giocate nella notte NBA: vittoria dopo una partita infinita (due supplementari) per i Boston Celtics contro i Clippers. Al TD Garden termina 141-133 grazie ai 39 punti di Tatum e alla doppia doppia di Hayward (21 punti e 13 rimbalzi). Seconda sconfitta di fila per i Clippers, non bastano i 35 punti di Williams e le doppie doppie di Leonard (26 punti e 11 rimbalzi) e di Harrell (24 punti e 13 rimbalzi).

Super prova di Danilo Gallinari contro i Pelicans: OKC conquista la vittoria per 118-123 grazie ai suoi 29 punti (miglior realizzatore delle squadra). Doppia doppia per Paul (14 punti e 12 assist) e Adams (11 punti e 11 rimbalzi). Nei padroni di casa 32 punti per Williamson,doppia doppia per Holiday (14 punti e 11 assist). 6 punti e 3 rimbalzi per Melli (fresco di convocazione all’NBA Rising Stars).

Di seguito i risultati della notte:

BOSTON CELTICS (38-16)@ LOS ANGELES CLIPPERS (37-18) 141-133

NEW ORLEANS PELICANS (23-22) @ OKLAHOMA CITY THUNDER (33-22) 118-123

©RIPRODUZIONE RISERVATA