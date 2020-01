NBA 2019/2020, risultati 10 dicembre: vincono i Lakers contro Dallas, cade Miami

10 le partite giocate nella notte NBA: si parte dalla Capital One Arena di Washington dove i Wizards conquistano la tredicesima vittoria stagionale contro gli Hawks: finisce 111-101. Trascinatori di serata McRae (29 punti) e Brown (18 punti e 10 rimbalzi), negli ospiti Young (19 punti) Colllins (15 punti e 15 rimbalzi) e Len (10 punti e 14 rimbalzi). Vincono in trasferta i Pelicans a New York contro i Knicks: 111-123. Per Melli 7 punti e 1 assist, Ingram MVP con 28 punti. Vanno in doppia doppia Hayes (18 punti e 10 rimbalzi), Ball (15 punti e 11 assist) e Hart (13 punti e 10 rimbalzi). Padroni di casa scarichi con il solo Gibson da segnalare (19 punti).

Cade Miami sul campo dei Nets: al Barclays Center termina 117-113. Ancora una grande prova per Dinwiddie (26 punti e 14 assist), doppia doppia per Allen (11 punti e 11 rimbalzi). Negli ospiti comunque ottime le prove di Butler (33 punti) e Adebayo (22 punti).

Vince Indiana in trasferta a Chicago nonostante le numerose assenze: ci pensano Turner (27 punti e 14 rimbalzi) e Holiday (19 punti) a portare a casa la vittoria numero 26 in stagione. Superba prova di LaVine che ne mette 43, ma non basta ad evitare la sesta sconfitta di fila per i Bulls. Lo vincono i Grizzlies lo scontro diretto per l’ottavo posto ad Ovest: contro San Antonio termina 134-121. Decisive le prove di Jackson (24 punti) e di Morant (22 punti e 14 assist). Negli Spurs da segnalare i 36 punti di DeRozan e i 21 di Aldridge.

Partita a punteggio basso quella fra Phoenix Suns e Orlando Magic: alla Talking Stick Resort Arena termina 98-94. Miglior realizzatore di serata Booker (24 punti), Rubio in doppia doppia (11 punti e 10 assist). Nei Magic 28 punti per Fournier e doppia doppia per Vucevic (18 punti e 13 rimbalzi).

Vince e continua il suo magic moment Utah (8 vittorie di fila) contro gli Hornets (terza sconfitta di fila): termina 109-92 alla Vivin Smart Home Arena. 20 punti per Clarkson e doppia doppia per Gobert (15 punti e 13 rimbalzi, nelle file degli ospiti solo Rozier da segnalare (23 punti). Partita di cartello fra Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers e a spuntarla sono questi ultimi anche senza Davis. Ci pensa il solito LeBron James che chiude la sua gara con 35 punti, 16 rimbalzi e 7 assist, supportato da Kuzma con 26 punti. Luka Doncic mette a segno 25 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, doppia doppia anche per Marjanovic (14 punti e 10 rimbalzi).

Vince e consolida la vetta Milwaukee che si libera dei Kings 106-127. Nella notte in cui non brilla Antetokounmpo (13 punti e 10 assist), ci pensano Middleton (27 punti, 11 rimbalzi) e Brown (11 punti e 12 rimbalzi). Nei Kings da segnalare 19 punti per Barnes, doppia doppia per Fox (19 punti e 10 assist) e Bjelica (12 punti e 13 rimbalzi).

Chiudiamo con la vittoria dei Clippers contro gli Warriors: allo Staples Center termina 109-100. Grande protagonista di serata Leonard (36 punti, 9 rimbalzi e 5 assist), doppia doppia anche per Beverley (12 punti e 11 assist) e Harrell (11 punti e 10 assist). Golden State che ottengono risposte solo da Robinson (17 punti) e Spellman (17 punti).

Di seguito i risultati della notte:

WASHINGTON WIZARDS (13-25) @ ATLANTA HAWKS (8-31) 111-101

NEW YORK KNICKS (10-29) @ NEW ORLEANS PELICANS (14-25) 111-123

BROOKLYN NETS (17-20) @ MIAMI HEAT (27-11) 117-113

CHICAGO BULLS (13-26) @ INDIANA PACERS (24-15) 105-116

MEMPHIS GRIZZLIES (17-22) @ SAN ANTONIO SPURS (16-21) 134-121

PHOENIX SUNS (15-23) @ ORLANDO MAGIC (18-21) 98-94

UTAH JAZZ (26-12) @ CHARLOTTE HORNETS (15-26) 109-92

DALLAS MAVERICKS (23-15) @ LOS ANGELES LAKERS (31-7) 114-129

SACRAMENTO KINGS (15-24) @ MILWAUKEE BUCKS (34-6) 106-127

LOS ANGELES CLIPPERS (27-12) @ GOLDEN STATE WARRIORS (9-31) 109-100

*FRA PARENTESI I RECORD DELLE SQUADRE

©RIPRODUZIONE RISERVATA