NBA 2019/2020, i risultati dell’ 1 febbraio 2020: tornano alla vittoria Dallas e Lakers. Cadono i Pacers

Ricca nottate in NBA: partiamo dalla larga vittoria dei Clippers sui Minnesota Timberwolves: allo Staples finisce 118-106. MVP Leonard autore di 31 punti, segue George con 21. Negli ospiti doppia doppia per Towns (32 punti e 12 rimbalzi) e Napier (11 punti e 10 assist).

Sconfitta casalinga per i Pacers: contro i Knicks termina 85-92. Non bastano i 25 punti di Sabonis, gli ospiti si impongono grazie ai 28 di Morris e alla doppia doppia di Randle (16 punti, 18 rimbalzi). Vittoria 102-89 per gli Heat sul campo dei Magic: 24 punti per Butler e doppia doppia per Leonard (18 punti e 14 rimbalzi), 24 punti di Gordon per gli ospiti.

Vittoria esterna anche per i GSW sul campo dei Cavs: finisce 112-131 grazie ai 22 punti di Robinson e i 19 di Russell. Da segnalare per gli ospiti i 23 punti di Sexton e la doppia doppia di Love (14 punti e 10 rimbalzi). Vittoria a sorpresa dei Wizards contro i più quotati Nets: finisce 113-107 una partita tirata decisa dai 34 punti di Beal e dalla doppia doppia di Bryant (17 punti e 10 rimbalzi). Nei Nets 26 punti per Dinwiddie e doppia doppia per Allen (13 punti e 15 rimbalzi).

Finisce con una larga vittoria dei Celtics uno dei big match di serata contro i 76ers: 116-95, maturato grazie ai 32 punti di Brown e ai 23 di Tatum. Seconda sconfitta di fila per i 76ers, che non approfittano dei 23 punti di Simmons e i 14 di Korkmaz. Tornano alla vittoria anche i Mavs contro gli Hawks: 123-100 all’American Airlines Center. Ancora orfani di Doncic, ci pensano Brunson (27 punti) e Finney-Smith a portare alla vittoria i texani. Negli ospiti da segnalare la doppia doppia di Collins (26 punti e 11 rimbalzi).

Vince San Antonio contro gli Hornets: seconda vittoria consecutiva grazie ai 24 punti di DeRozan e ai 17 di Poeltl. Seconda sconfitta di fila per gli ospiti, che non approfittano dei 25 punti di Bridges e della doppia doppia di Zeller (14 punti e 12 rimbalzi). Ancora una straordinaria prova di Lillard nella vittoria dei Blazers contro Utah: il play realizza 51 punti, 2 rimbalzi e 12 assist. Whiteside 17 punti e 21 rimbalzi. Da segnalare i 25 punti di Mitchell per gli ospiti.

Chiudiamo con il ritorno alla vittoria dei Lakers contro i Kings: termina 113-129 una divertente gara decisa dai 21 punti di Davis e dalla tripla doppia di Lebron (15 punti, 10 rimbalzi, 11 assist). 24 punti di Fox per i padroni di casa, alla seconda sconfitta in tre partite.

Di seguito i risultati della notte:

LOS ANGELES CLIPPERS (34-15) @ MINNESOTA TIMBERWOLVES (15-33) 118-106

INDIANA PACERS (31-18) @ NEW YORK KNICKS (14-36) 85-92

ORLANDO MAGIC (21-28) @ MIAMI HEAT (33-15) 89-102

CLEVELAND CAVALIERS (13-37) @ GOLDEN STATE WARRIORS (11-39) 112-131

WASHINGTON WIZARDS (17-31) @ BROOKLYN NETS (21-27) 113-107

BOSTON CELTICS (33-15) @ PHILADELPHIA 76ERS (31-19) 116-95

DALLAS MAVERICKS (30-19) @ ATLANTA HAWKS (13-37) 123-100

SAN ANTONIO SPURS (22-26) @ CHARLOTTE HORNETS ( 16-33) 114.90

SACRAMENTO KINGS (18-31) @ LOS ANGELES LAKERS (37-11) 113-129

PORTLAND TRAIL BLAZERS (23-27) @ UTAH JAZZ (32-17) 124-107

