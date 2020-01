Nba 2019/2020, i risultati del 17 Gennaio 2020: super Doncic trascina Dallas, sconfitte per Spurs e OKC

7 le partite giocate nella notte NBA: si parte dalla Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis con la vittoria dei locali Pacers contro i Minnesota Timberwolves al termine di una partita tirata decisa solo all’ultimo secondo grazie al canestro di Brogdon che vale il 116-114 finale. Brogdon tra l’altro autore di una doppia doppia da 12 punti e 10 assist, mentre il miglior realizzatore è stato Warren con 28 punti. Buona la prova di Towns (27 punti) e di Wiggins (22 punti) ma non basta ai Wolves per evitare la quarta sconfitta consecuitva.

Successo in casa per i Philadelphia 76ers contro i Chicago Bulls: 100-89 il finale. MVP Korkmaz con 24 punti, doppia doppia per Simmons (20 punti e 11 rimbalzi). Nei Bulls da segnalare i 23 punti di LaVine. Larghissima vittoria in casa anche per i Toronto Raptors che si sbarazzano 140-111 dei Washigton Wizards: sugli scudi Powell (28 punti), Davis (23 punti) e Gasol (20 punti). Negli ospiti 22 per Brown e doppia doppia per Bonga (17 punti e 10 rimbalzi).

Successo casalingo anche per i Grizzlies contro i Cavaliers: 113-109 al FedEx Forum. 26 punti per Brooks, 16 per Morant. Per gli ospiti 28 punti di Sexton e doppia doppia per McKinnie (12 punti e 10 rimbalzi). Serata amara a metà per Danilo Gallinari, i suoi Thunder escono sconfitti dalla sfida contro gli Heat per 108-115 nonostante i suoi 27 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Gli Heat approfittano dei 22 punti di Nunn e della doppia doppia di Butler (14 punti e 10 rimbalzi).

Non sorride neanche Marco Belinelli dopo la sconfitta degli Spurs contro gli Hawks: all’ATeT Center termina 120-121 grazie ad un canestro a pochi secondi dalla fine di Huerter, autore di 18 punti. 31 punti per Young, autentico trascinatore di serata insieme a Collins (18 punti e 10 rimbalzi). Negli Spurs 30 punti per Aldridge, per Belinelli 9 punti, 1 rimbalzo e 2 assist.

Chiudiamo con la vittoria numero 27 in stagione dei Dallas Mavericks in casa contro Portland. Grande show come al solito di Luka Doncic, autore di 35 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Non basta ai Blazers la comunque ottima prova di Lillard ( 34 punti e 10 assist) e la doppia doppia di Whiteside (21 punti e 18 rimbalzi), arriva la sconfitta numero 25 in stagione.

DI SEGUITO I RISULTATI DELLA NOTTE:

INDIANA PACERS (27-15) @ MINNESOTA TIMBERWOLVES (15-26) 116-114

PHILADELPHIA 76ers (27-16) @ CHICAGO BULLS (15-28) 100-89

TORONTO RAPTORS (27-14) @ WASHINGTON WIZARDS (27-14) 140-111

MEMPHIS GRIZZLIES (20-22) @ CLEVELAND CAVALIERS (12-30) 113-109

OKLAHOMA CITY THUNDER (23-19) @ MIAMI HEAT (29-12) 108-115

SAN ANTONIO SPURS (17-23) @ ATLANTA HAWKS (10-32) 120-121

DALLAS MAVERICKS (27-15) @ PORTLAND TRAIL BLAZERS (18-25) 120-112

*FRA PARENTESI I RECORD DELLE SQUADRA

