NBA 2019/20, Risultati 8 Marzo: il derby di Los Angeles è dei Lakers. Ok i Raptors, sconfitte per Bucks, Celtics e Rockets

LeBron James trascina i Lakers al successo sui Clippers. Nelle altre sfide, sorride Toronto, mentre perdono Milwaukee, Boston e Houston

NBA – NBA Sundays molto ricchi nella notte, con ben undici partite e i riflettori puntati sullo Staples Center, per il terzo derby angeleno della stagione tra Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers. Dopo due vittorie della squadra di coach Rivers, a festeggiare stavolta sono i ragazzi di coach Vogel, che s’impongono per 112-103, guidati da un LeBron James in ‘Playoff Mode‘ (28+9 assist e 7 rimbalzi), ben supportato da Anthony Davis (30+8 rimbalzi) e da Avery Bradley (24). Dall’altra parte, invece, non basta il trentello di Paul George (31+6 rimbalzi) e le prove di Kawhi Leonard (27) e Motrezl Harrell (20+8 rimbalzi).

Seconda sconfitta di fila per i Milwaukee Bucks, ko alla Talking Stick Resort Arena di Phoenix contro i Suns in un match nel quale le difese hanno preso una serata di ferie (131-140). Con Giannis Antetokounmpo fuori per un fastidio ad un ginocchio, alla capolista della Lega non bastano Khris Middleton (39) ed Eric Bledsoe (28+7 assist) per spuntarla contro i vari Devin Booker (36+8 assist e 5 rimbalzi), Ricky Rubio (25+13 rimbalzi e 13 assist), Aron Baynes (24+7 rimbalzi) e Mikal Bridges (21+10 rimbalzi). Si avvicinano i Toronto Raptors, corsari per 118-113 sul parquet del Golden 1 Center di Sacramento. Sugli scudi Norman Powell (31+5 assist) e Kyle Lowry (30+8 assist e 5 rimbalzi), oltre a Pascal Siakam (23+8 rimbalzi e 5 assist); nei Kings il migliore è De’Aaron Fox (28).

Il duello più atteso della notte NBA: LeBron James vs Kawhi Leonard. A spuntarla è stato il #23 dei Lakers (foto da: youtube.com)

Colpaccio degli Oklahoma City Thunder, che espugnano di misura (105-104) il TD Garden di Boston (dopo esser stati sul -18 ad 1′ dalla fine del secondo quarto (45-63)) e si issano al 5° posto ad Ovest, ad 1.5 partite dai Jazz 4°. Decisivo contro i Celtics è un superbo Chris Paul (28+7 assist e 6 rimbalzi), protagonista della difesa decisiva su Jayson Tatum (19+5 rimbalzi), coadiuvato da Dennis Schroder (27+6 assist), lui autore del canestro del sorpasso a 8.5″ dalla sirena, e da Danilo Gallinari (18+6 rimbalzi). Nei Celtics il top-scorer è stato Gordon Hayward (24+5 rimbalzi). Lampo esterno anche per gli Orlando Magic (24 per D.J. Augustin), che rifilano un netto 126-106 agli Houston Rockets (24+8 rimbalzi per Russell Westbrook e 23+7 rimbalzi e 6 assist per James Harden) al Toyota Center.

Bene anche i Brooklyn Nets (24+6 assist per Spencer Dinwiddie, 23+6 rimbalzi e 5 assist per Caris LeVert e 23 per Joe Harris) che, al Barclays Center, ammortizzano l’esonero a sorpresa di coach Kenny Atkinson battendo 107-110 i Chicago Bulls (23 per Otto Porter Jr. e 21+8 assist e 6 rimbalzi per Coby White). Due vittorie, quelle di Magic e Nets, importanti ad Est poiché cristallizzano in pratica le otto partecipanti ai Playoff, avendo le due franchigie nominate un margine di 5.5 e 6 partite sui Washington Wizards, attualmente 9°. Proprio i Capitolini sono stati sconfitti a domicilio, alla Capital One Arena, dai Miami Heat, impostisi per 100-89 con le prove di Bam Adebayo (27+14 rimbalzi e 6 assist) e di Duncan Robinson (23+7 rimbalzi), pur registrando un piccolo infortunio per Jimmy Butler. Nei Wizards non sono sufficienti Shabazz Napier (27+7 assist e 4 rubate), Davis Bertans (25) e Bradley Beal (23+6 assist).

Proseguiamo nella nostra panoramica. All’American Airlines Center di Dallas i Mavericks cedono il passo agli Indiana Pacers, vittoriosi per 112-109 con un Domantas Sabonis molto incisivo (20+17 rimbalzi e 6 assist); vani per i texani gli sforzi di Luka Doncic (36+10 rimbalzi e 8 assist) e di Tim Hardaway Jr. (30). Ok anche i New Orleans Pelicans (37+9 rimbalzi e 8 assist per Jrue Holiday, 23+7 rimbalzi per Zion Williamson), a segno per 120-10 al Target Center contro i Minnesota Timberwolves (21+9 rimbalzi per Malik Beasley). Chiudiamo con i successi di Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Alla Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland, la formazione dell’Ohio (28+17 rimbalzi per Andre Drummond e 26 per Collin Sexton) la spunta dopo un overtime (129-132) sui San Antonio Spurs (25+8 rimbalzi per DeMar DeRozan). Quella della Grande Mela (22+12 rimbalzi per Julius Randle), a sua volta, batte 84-96 al Madison Square Garden i Detroit Pistons (22+8 rimbalzi per Christian Wood).

Di seguito, il riepilogo della notte:

CHICAGO BULLS (21-43) @ BROOKLYN NETS (29-34) 107-110

NEW ORLEANS PELICANS (28-36) @ MINNESOTA TIMBERWOLVES (19-44) 120-107

LOS ANGELES LAKERS (49-13) @ LOS ANGELES CLIPPERS (43-20) 112-103

OKLAHOMA CITY THUNDER (40-24) @ BOSTON CELTICS (42-21) 105-104

MILWAUKEE BUCKS (53-11) @ PHOENIX SUNS (26-38) 131-140

MIAMI HEAT (41-23) @ WASHINGTON WIZARDS (23-40) 100-89

INDIANA PACERS (39-25) @ DALLAS MAVERICKS (39-26) 112-109

ORLANDO MAGIC (29-35) @ HOUSTON ROCKETS (39-24) 126-106

SAN ANTONIO SPURS (26-36) @ CLEVELAND CAVALIERS (19-45) 129-132 OT

DETROIT PISTONS (20-45) @ NEW YORK KNICKS (20-44) 84-96

TORONTO RAPTORS (45-18) @ SACRAMENTO KINGS (28-36) 118-113

*Tra parentesi, i record delle varie squadre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA