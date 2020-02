NBA 2019/20, Risultati 6 Febbraio: i Rockets battono i Lakers e Bucks ok sui Sixers

I due big match di giornata se li aggiudicano i Rockets, che hanno superato i Lakers, e i Bucks, ok contro i Sixers. Vittorie anche per Knicks, Blazers e Pelicans.

Sono 5 le partite di NBA andate in scena questa notte e con ben due big match. Partiamo proprio dallo Staples Center e dalla vittoria dei Rockets sui Lakers 111-121. Forse i padroni di casa non erano preparati ad affrontare lo strano quintetto di Houston senza Clint Capela, andato ad Atlanta. Sta di fatto che la partita si è trasformata in un interessante testa a testa tra le due squadre, che ha visto prevalere i Rockets nell’ultimo quarto. Doppia doppia per Davis con 32 punti e 13 rimbalzi, ma anche per LeBron con 18 punti e 15 assist. Dall’altro lato però, c’era uno spaziale Westbrook da 41 punti.

Nell’altro big match della notte, i Bucks si sono imposti sui Sixers 112-101. Ci ha pensato ancora una volta Antetokounmpo ha creare un grande margine di distacco tra i cervi e gli avversari. In questo match 36 punti e 20 rimbalzi per lui. Ai Sixers, non sono bastati i 25 punti di Tobia Harris e i 19 + 11 rimbalzi di Embiid.

Vittoria anche per i Knicks sui Magic per 105-103 grazie al fondamentale apporto di Randle. L’ala ha chiuso con 22 punti a referto, utili ai padroni di casa per superare gli avversari. La risposta da 25 punti di Vucevic, non è servita invece ad Orlando per ribaltare la situazione ed ottenere un successo.

Un successo è arrivato anche per i Pelicans di Melli contro i Bulls per 119-125. 22′ di gioco per l’italiano conditi da 12 punti, 3 rimbalzi e 3 assist. Il migliore dei suoi è stato Zion Williamson che ha chiuso con 21 punti realizzati. Per Chicago, solita costante Zach LaVine che stavolta si è fermato a 22 punti messi a segno.

Sconfitta invece, per la squadra di un altro italiano ovvero per gli Spurs di Belinelli contro i Blazers 125-117. A dominare la scena è stato come sempre Damian Lillard con 26 punti e 10 assist per i compagni. 23 punti e 10 rimbalzi invece, per il miglior marcatore di San Antonio: Trey Lyles.

Di seguito i risultati della notte:

LOS ANGELES LAKERS (38-12) @ HOUSTON ROCKETS (33-18) 111-121

MILWAUKEE BUCKS (44-7) @ PHILADELPHIA 76ERS (31-21) 112-101

NEW YORK KNICKS (16-36) @ ORLANDO MAGIC (22-30) 105-103

CHICAGO BULLS (19-34) @ NEW ORLEANS PELICANS (21-31) 119-125

PORTLAND TRAIL BLAZERS (24-28) @ SAN ANTONIO SPURS (22-29) 125-117

