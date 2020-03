NBA 2019/20, Risultati 5 marzo: sorridono Clippers, Nuggets, Raptors e Sixers

Toronto rovina il ritorno in campo di Stephen Curry. Clippers corsari a Houston. Bene Nuggets e Sixers.

NBA – Quattro partite nella notte NBA, con l’attenzione rivolta soprattutto al Chase Center di San Francisco, dove i Golden State Warriors e la NBA tutta hanno riabbracciato Stephen Curry, tornato in campo ad oltre quattro mesi dalla frattura della mano sinistra. Il rientro del #30 (23+7 rimbalzi ed altrettanti assist in 27′, con 6/16 al tiro), però, non è bastato ai californiani per avere la meglio sui Toronto Raptors, vincenti 121-113 e trascinati dalla coppia Norman Powell (37 e 13/20 al tiro) e Kyle Lowry (26+10 assist e 5 rimbalzi). Per la squadra di coach Kerr da sottolineare anche i ventelli di Damion Lee (23+5 rimbalzi) e di Andrew Wiggins (21+9 rimbalzi).

In vetta alla Western Conference, rispettivamente in 2° e 3° posizione, troviamo Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. La squadra di coach Rivers si aggiudica il big match di serata al Toyota Center di Houston, sconfiggendo 120-105 i Rockets di coach D’Antoni. Una partita ben indirizzata dagli angeleni (6° W consecutiva) già nel primo tempo, concluso sul +23 (67-44), controllando poi nel secondo tempo. Spicca nei Clippers, al solito, Kawhi Leonard (25+6 rimbalzi e 5 assist), supportato dalle doppie-doppie di Montrezl Harrell (19+10 rimbalzi) e di Ivica Zubac (17+12 rimbalzi). Con un James Harden poco brillante (16+7 rimbalzi e 4/17 dal campo), ai texani non è sufficiente Russell Westbrook (29+15 rimbalzi e 5 assist).

Stanotte, contro i Raptors campioni in carica, si è rivisto in campo Stephen Curry, al rientro dopo l’infortunio alla mano sinistra dello scorso 31 ottobre (foto da: youtube.com)

Vittoria sudata per i Nuggets di coach Malone in quel di Charlotte. Allo Spectrum Center, infatti, gli Hornets (24+7 assist per Devonte Graham, 20+6 rimbalzi per PJ Washington) vengono battuti 114-112 grazie ad un canestro di Jamal Murray (18+6 assist) a 5.1″ dalla fine, dopo che gli ospiti si erano trovati anche sul -8 (86-94) ad 8’37” dal termine. In una serata con tutti successi esterni, chiudiamo con quello dei Philadelphia 76ers, di scena al Golden 1 Center di Sacramento contro i Kings. Termina 125-108 per la squadra di coach Brown, nelle cui fila si mettono in luce Tobias Harris (28+14 rimbalzi), Shake Milton (20) e Al Horford (18+8 rimbalzi e 6 assist). Non bastano ai californiani le prove di De’Aaron Fox (23+7 assist) e di Buddy Hield (22).

Di seguito, il riepilogo della notte:

DENVER NUGGETS (42-20) @ CHARLOTTE HORNETS (21-41) 114-112

LOS ANGELES CLIPPERS (43-19) @ HOUSTON ROCKETS (39-22) 120-105

PHILADELPHIA 76ERS (38-25) @ SACRAMENTO KINGS (27-35) 125-108

TORONTO RAPTORS (44-18) @ GOLDEN STATE WARRIORS (14-49) 121-113

*Tra parentesi, i record delle varie squadre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA