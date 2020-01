NBA 2019/20, Risultati 23 Gennaio: vincono Lakers, Mavs e Wizards

Notte di vittorie in trasferta. Lakers, Mavericks e Wizards tornano a casa con il successo in tasca.

Sono tre le partite che hanno illuminato questa notte di NBA. Cominciamo dalla Quicken Loans Arena di Cleveland dove i Washington Wizards si sono imposti sui Cleveland Cavaliers per 112-124. Protagonista assoluto della serata è stato Bradley Beal, che non si è fatto sopraffare dalla delusione dell’esclusione dall’All Star Game. La guardia tiratrice ha chiuso andando vicino alla doppia-doppia con 36 punti e 8 assist. Per i Cavs invece, la migliore prestazione è stata quella di Collin Sexton, capace di chiudere a quota 29 punti. Spicca anche la doppia cifra di punti e rimbalzi di Nance, che in 28′ di gioco ha collezionato 22 punti e 12 rimbalzi.

Vincono senza troppi problemi i Lakers sul parquet dei Nets per 113-128. Ha annoverato un’altra tripla doppia in carriera LeBron James, che ha fatto registrare un 27+10+12 rispettivamente tra punti, assist e rimbalzi. Dall’altro lato, buona gara per Irving che è stato il migliore dei suoi andando a siglare ben 20 punti.

Un’azione di gioco nella sfida tra Nets e Lakers (foto da: youtube.com)

Infine, hanno agguantato il successo anche i Mavericks contro i Trail Blazers per 125-133. La sfida più interessante da guardare tuttavia, è stata quella tra Lillard e Doncic. Il primo ha condotto una prestazione incredibile mettendo 47 punti a referto. Il secondo invece, ha sfiorato la doppia-doppia con 27 punti e 9 assist.

Di seguito i risultati della notte:

CLEVELAND CAVALIERS (12-33) @ WASHINGTON WIZARDS (15-29) 112-124

BROOKLYN NETS (18-25) @ LOS ANGELES LAKERS (36-9) 113-128

PORTLAND TRAIL BLAZERS (19-27) @ DALLAS MAVERICKS (28-16) 125-133

*Tra parentesi le serie delle squadre

