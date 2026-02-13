Nations League 2026 – 2027: Italia nel Gruppo A con Francia, Belgio e Turchia, tutti i precedenti

Nations League 2026 -2027 - Stadiosport.it

L’Italia ha scoperto il proprio destino in vista della UEFA Nations League 2026 2027, con gli Azzurri inseriti nel Gruppo A insieme a Francia, Belgio e Turchia. Un raggruppamento di alto livello che mette subito alla prova la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso, chiamata a confrontarsi con tre avversarie competitive e ricche di talento.

Si tratta di un sorteggio impegnativo ma affascinante, che riporta alla memoria sfide storiche e confronti recenti dal grande peso specifico.

Italia-Francia, una rivalità storica tra gloria e delusioni

La sfida contro la Francia è da sempre una delle più sentite nel panorama europeo. Le due Nazionali si sono affrontate 39 volte, dando vita a partite spesso decisive.

Il ricordo più celebre resta la finale del Mondiale 2006 a Berlino, vinta dall’Italia ai calci di rigore dopo l’episodio passato alla storia della testata di Zinedine Zidane. Un trionfo leggendario per gli Azzurri.

Non sono mancate però le amarezze. Nel Mondiale 1998 fu la Francia a eliminare l’Italia ai quarti di finale, ancora una volta ai rigori dopo uno 0-0 nei tempi regolamentari.

Più recentemente, nella Nations League 2024, il bilancio è stato in perfetto equilibrio: vittoria italiana 3-1 in trasferta a settembre, seguita dal successo francese con lo stesso punteggio a Milano due mesi dopo.

Belgio, bilancio nettamente favorevole agli Azzurri

Il confronto con il Belgio sorride storicamente all’Italia. Su 26 precedenti totali, gli Azzurri hanno perso soltanto quattro volte. L’ultima sconfitta risale a un’amichevole del 2015, mentre l’ultimo ko in una competizione ufficiale è addirittura datato Europeo 1972.

Nella Nations League 2024 le due squadre hanno pareggiato 2-2 in Italia, prima del successo azzurro per 1-0 a Bruxelles grazie a una rete di Sandro Tonali nei minuti iniziali.

Turchia, tradizione ancora più positiva

Ancora più netto il bilancio contro la Turchia. Nei 14 confronti disputati, l’Italia non ha mai perso, collezionando 10 vittorie e 4 pareggi.

L’ultimo incrocio ufficiale è stato la gara inaugurale dell’Europeo 2020, giocato nel 2021, con una convincente vittoria per 3-0 degli Azzurri. Nel 2024 le due Nazionali si sono affrontate in amichevole, chiudendo sullo 0-0.

Un girone competitivo ma alla portata

Il Gruppo A della Nations League 2026 2027 si preannuncia equilibrato e di alto livello. La Francia rappresenta l’ostacolo più complesso, il Belgio resta una squadra solida e pericolosa, mentre la Turchia è un’avversaria da affrontare con attenzione.

La storia dei precedenti dice che l’Italia ha le carte in regola per giocarsela contro tutte. Ora sarà il campo a stabilire se gli Azzurri sapranno trasformare la tradizione favorevole in risultati concreti.