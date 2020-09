Nations League 2020-21: Milano si candida per ospitare le finali al Meazza-San Siro

La Nations League 2020-21 è partita ufficialmente nei giorni scorsi sancendo il ritorno in campo delle squadre nazionali dopo il periodo di stop dovuto allla pandemia. Mentre l’Italia di Mancini ha già lasciato la propria impronta sulla competizione con quattro punti conquistati nelle prime due partite, il Belpaese si candida per svolgere un ruolo di primo piano nella fase finale del torneo. È notizia di oggi che il comune di Milano ha infatti intenzione di avanzare la propria candidatura alla Uefa per ospitare la fase finale di questa Nations League.

Ad organizzare l’evento sarebbe ovviamente l’amministrazione Sala che, particolare di non poco conto, starebbe valutando l’opportunità di ospitare le gare allo stadio Meazza in San Siro. Mentre Milan e Inter stanno progettando la costruzione di un nuovo stadio di proprietà, San Siro, che nei mesi scorsi è stato giudicato “bene di scarso interesse culturale” dall’apposita commissione istituita dal comune e che, dunque, va verso l’abbattimento, conferma la propria importanza capitale nel mondo dello sport, preparandosi ad accogliere le finali del secondo torneo più importante a livello continentale in fatto di squadre nazionali.

“Il dossier di presentazione della candidatura, redatto in collaborazione con la FIGC, verrà consegnato alla Uefa entro il 16 settembre 2020” ricorda il comunicato ufficiale diramato dal comune di Milano che, dopo aver ospitato la finale di Champions nel 2016, si appresta a fare ancora una volta da “vetrina” all’élite del calcio europeo.

Possibile candidatura dell’Alianz Stadium

Non solo Milano: anche Torino potrebbe mettere a disposizione della Uefa l’Alianz Stadium, casa della Juventus per ospitare la fase finale della prossima Nations League. Parliamo sicuramente dell’impianto più all’avanguardia del panorama calcistico italiano, già sede della finale di Europa League nel 2014. I due capoluoghi industriali del Nord potrebbero dunque lavorare in sinergia per organizzare un evento che promette un ritorno economico e di visibilità importante ad entrambi i territori.

