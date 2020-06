Nations League 2020-21: ecco il calendario dell’Italia dal 4 settembre al 18 novembre

La Uefa ha reso noto il calendario della prossima Nations League, l’ultima competizioni per Nazionali europee in ordine di tempo, istituita nel 2019, e la cui prima edizione è stata vinta dal Portogallo di Cristiano Ronaldo. L’Italia, così come nella stagione precedente, sarà inserita nella Lega A che accoglie in sè le prime sedici Nazionali per ranking Fifa.

Gli azzurri di Mancini sono stati inseriti nel gruppo uno della suddetta Lega insieme alla Bosnia Erzegoviuna, alla Polonia e all’Olanda, vicecampione uscente dell’ultimo torneo. Sarà un raggruppamento complicato per gli azzurri che si troveranno tra l’altro ad affrontare diversi giocatori che militano o hanno militato nel nostro Campionato: Dzeko, Szczesny e Pjanic solo per citare i più noti.

Nations League: il calendario dell’Italia

Ma come si articolerà il cammino dell’Italia nella prossima Nations League? La competizione, così com’era previsto prima dell’emergenza Covid, si svolgerà tra ottobre e novembre, cosicché non vi saranno particolari stravolgimenti al calendario. Gli azzurri scenderanno in campo la prima volta venerdì 4 settembre per affrontare la Bosnia Erzegovina in casa. Tre giorni dopo, la sfida ad Amsterdam contro l’Olanda. Nel mese d’ottobre sarà la volta di Polonia-Italia (11 ottobre), e di Italia-Olanda (14 ottobre). Gruppo A che si chiuderà con le sfide Italia-Polonia e Bosnia-Italia rispettivamente il 15 e 18 novembre. La vincitrice del gruppo accederà direttamente alle semifinali per giocarsi la conquista della seconda Nations League della storia.

Italia-Bosnia – venerdì 4 settembre, ore 20:45

Olanda-Italia – lunedì 7 settembre, ore 20:45

Polonia-Italia – domenica 11 ottobre, ore 20:45

Italia-Olanda – martedì 14 ottobre, ore 20:45

Italia-Polonia – domenica 15 novembre, ore 20:45

Bosnia-Italia – martedì 18 novembre, ore 20:45

Spazio alle amichevoli

Oltre alla Nations League, sempre nella finestra compresa tra ottobre e novembre, l’Italia sarà impegnata in due amichevoli in trasferta contro Inghilterra e Germania (avversari ancora da ufficializzare). Le date da cerchiare in rosso sono quelle tra il 7 e l’8 ottobre e tra l’11 e il 12 novembre, giorni in cui si disputeranno i playoff per assegnare gli ultimi posti disponibili in vista degli Europei.

