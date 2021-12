National League 2022-2023, i gironi: Italia nel Gruppo 3 con Germania, Inghilterra e Ungheria

Nations League 2022-23, svolti oggi i sorteggi: l’Italia di Mancini, testa di serie in Lega A, è stata inserita nel gruppo 3 con Germania, Inghilterra e Ungheria.

Svolti oggi a Nyon i sorteggi per la Nations League 2022-23: l’Italia di Mancini, semifinalista dell’ultima edizione, partiva come testa di serie tra le squadre inserite in Lega A, candidate dunque a giocarsi la vittoria finale del trofeo.

Non un sorteggio clemente per la squadra azzurra, che dall’urna di Nyon pesca Inghilterra, Germania e Ungheria. Gli inglesi sono i finalisti degli ultimi Europei e, tra le tre avversarie degli azzurri, costituiscono la squadra più pericolosa.

Southgate ha messo in piedi una squadra molto giovane ma ricca di talento: i gol di capitan Harry Kane, i guizzi di Grealish, i cross pennellati di Alexander-Arnold. Sono solo alcuni dei pericoli che attendono gli “azzurri”, capitati in un girone di ferro.

Non da meno la Germania, squadra che vanta una gloriosa tradizione. La transizione tra Loew e Flick non si è avvertita minimamente: i tedeschi hanno perso una partita sulle dieci disputate nel turno di qualificazione. Pass per i Mondiali in Qatar assicurato senza troppi problemi.

Forse manca un vero bomber con la B maiuscola, ma la rosa tedesca è un altro florilegio di talenti: Goretzka, Reus, Sanè, Gnabry, Havertz (è lui che ha dimostrato di avere un vero e proprio “vizio” del gol ai tempi del Leverkusen).

Da non sottovalutare anche l’Ungheria, allenata dal “nostro” Marco Rossi. La squadra magiara si è distinta negli ultimi Europei, avendo fermato sul pari la Francia campione del mondo e proprio la Germania. Mentre l’Inghilterra faceva parte del loro girone di qualificazione mondiale.

Il portiere Gulacsi e il regista Szoboszlai sono le punte di diamante di un gruppo coeso, che Rossi ha plasmato negli ultimi tre anni.

UEFA Nations League 2022-23, la composizione dei gruppi

LEGA A

A1: Francia, Danimarca, Croazia, Austria

A2: Spagna, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca

A3: Italia, Germania, Inghilterra, Ungheria

A4: Belgio, Olanda, Polonia, Galles

LEGA B

B1: Ucraina, Scozia, Irlanda, Armenia

B2: Islanda, Russia, Israele, Albania

B3: Bosnia Erzegovina, Finlandia, Romania, Montenegro

B4: Svezia, Norvegia, Serbia, Slovenia

LEGA C

C1: Turchia, Lussemburgo, Lituania, Isole Faroer

C2: Irlanda del Nord, Grecia, Kosovo, Cipro o Estonia

C3: Slovacchia, Bielorussia, Azerbaijan, Kazakistan o Moldova

C4: Bulgaria, Macedonia del Nord, Georgia, Gibilterra

LEGA D

D1: Latvia, Andorra, Kazakistan o Moldova, Liechtenstein

D2: San Marino, Cipro o Estonia, Malta

