Napoli: Wolverhampton su Gattuso

A Napoli vive una situazione non proprio serena, ma gli estimatori per Gennaro Gattuso non mancano di certo. Secondo alcune voci circolate nel pomeriggio, al tecnico di Corigliano Calabro sarebbe interessato il Wolverhampton, squadra rivelazione del calcio inglese negli ultimi anni, che si appresta a concludere un ciclo di risultati positivi ottenuti con Nuno Espirito Santo in panchina.

L’allenatore portoghese è stato l’artefice della risalita dei “lupi” dalla Championship (Serie B del calcio inglese), alle soglie dell’Europa League, dove ormai può considerarsi una realtà consolidata. Ne sa qualcosa il Torino, che la stagione scorsa fu eliminato dagli arancioneri con un netto 5-3 complessivo.

Grazie ai due settimi posti conquistati consecutivamente, il Wolverhampton si è conquistato di diritto un posto nell’élite del calcio inglese, ma ora la società vuole di più: compiere un ulteriore step in avanti per ambire, magari, a qualche titolo.

Sviluppo della rosa

La gestione di Espirito Santo è stata utile soprattutto nel valorizzare il patrimonio messogli a disposizione dalla società Sotto la sua guida sono “esplosi” giocatori come Dendocker, Jimenez, Vinagre o Traoré che ora esercitano attrazione su alcune delle migliori squadre europee. Anche alcune “big” italiane hanno gettato un occhio nella miniera dei Wolves, mentre Patrick Cutrone ha scelto l’Inghilterra come punto da cui ripartire dopo un’esperienza non troppo esaltante al Milan.

La voglia di riscatto

Il classe ’98 non ha saputo esprimersi al meglio con la maglia dei “lupi” che si sono visti costretti a cederlo in prestito, prima alla Fiorentina, poi al Valencia. Proprio Gennaro Gattuso fu l’allenatore che, più di tutti, seppe risaltarne le qualità in maglia rossonera. La prossima estate Cutrone potrebbe far ritorno al Wolver e, ad attenderlo, troverebbe eventualmente il suo vecchio mentore. Entrambi hanno voglia di riscatto. In due è tutto più semplice.

