Napoli è festa Scudetto 2022-2023: Campione d’Italia dopo 33 anni

Il Napoli ha vinto questa sera lo Scudetto vincendo il Campionato di Serie A 2022-23! I partenopei diventano Campioni d’Italia per la 3° volta a distanza di 33 anni dall’ultima volta!

Alle 22:37 di giovedì 4 Maggio 2023 il Napoli di Luciano Spalletti è Campione d’Italia!

I partenopei hanno pareggiato 1 a 1 a Udine contro l’Udinese, al gol di Lovric per i friulani al 13° del primo tempo ha risposto Osimhen in apertura di ripresa!

Queste le immagini in Diretta della Festa Scudetto a Napoli:

La festa può avere inizio allo stadio Diego Maradona e in tutto Napoli! Lo Scudetto ritorna nel capoluogo campano a 33 anni di distanza!

Scudetto meritato per il Napoli di Luciano Spalletti che ha dominato il campionato dall’inizio alla fine.

Il Napoli ha conquistato 80 punti in 33 partite frutto di 25 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Ha il miglior attacco di questa Serie A con 69 gol segnati e la miglior difesa con 23 gol subiti.

La Lazio seconda insegue con 16 punti in meno e quando mancano ormai 5 giornate e con 15 punti a disposizione anche la matematica dà ragione al Napoli!

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentis ha commentato così la vittoria del primo scudetto sotto la sua proprietà: “Questo scudetto dobbiamo rivincerlo, rivincerlo e rivincerlo e poi la Champions. Il progetto non si ferma mai, questo è un punto di partenza, non di arrivo, si riparte con Spalletti”.

Anche il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha assistito alla partita contro l’Udinese in diretta dallo Stadio Diego Maradona a fine partita ha parlato di Scudetto stra-meritato dalla squadra partenopea per gioco, passione e mentalità: “Una squadra di giovani talenti, una società sana e un pubblico di tifosi straordinari: un mix vincente che rappresenta soltanto l’inizio di un ciclo di successi. Tutta Napoli, con gioia e responsabilità, ha sostenuto i giocatori: una squadra e una città vincenti oggi e in futuro. La visione e la programmazione a lungo termine pagano, a noi il compito di continuare a tenere sempre alto il nome di Napoli”.

Negli ultimi 10 anni il Napoli è andato ben 4 volte vicino allo Scudetto chiudento al 2° posto nel 2013 con Mazzarri in panchina, 2016 e 2018 con Sarri e 2019 con Ancelotti.

Poi ci sono stati tre 3° posti di cui quello dell’anno scorso dopo che i partenopei erano stati Campioni d’Inverno.

Le 10 tappe chiave della cavalcata Scudetto del Napoli:

Il Napoli ha impresso a questo campionato un ritmo infernale annicchilendo tutte le squadre rivali che non sono mai riuscite a impensierire minimamente la squadra di Spalletti.

Il 15 agosto alla prima di campionato il Napoli parte subito alla grande vincendo a Verona contro l’Hellas per 5 a 2 dopo essere stati in svantaggio mettendo subito in evidenza il suo attacco devastante con Kvaratskhelia e Osimhen.