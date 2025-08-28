Napoli vicino al colpo Hojlund: accordo con il Manchester United a un passo

Napoli - Stadiosport.it

Giovedì sarà il giorno decisivo per definire tutti i dettagli del trasferimento di Rasmus Hojlund al Napoli. Dopo un’intensa giornata di contatti e trattative serrate con il Manchester United, la fumata bianca è ormai vicina: il club inglese è pronto ad accettare la formula del prestito con obbligo di riscatto.

L’attaccante danese è stato la prima scelta del Napoli da almeno dieci giorni, ovvero da quando l’infortunio di Romelu Lukaku si è rivelato più grave del previsto, obbligando la dirigenza partenopea a cercare un rinforzo di livello per l’attacco.

Le parti hanno lavorato senza sosta, con telefonate e colloqui continui, e ora l’accordo sembra imminente. La formula inizialmente ipotizzata prevedeva un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 45 milioni di euro, che sarebbe diventato obbligo solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League e con un determinato numero di presenze del giocatore.

Nelle ultime ore, però, il Napoli ha deciso di soddisfare le richieste del Manchester United, accettando condizioni che rendono praticamente certo l’acquisto definitivo di Hojlund. La volontà di entrambe le società è quella di chiudere l’operazione entro le prossime 24 ore per permettere al giocatore di unirsi subito alla squadra di Antonio Conte.

Se tutto andrà come previsto, Rasmus Hojlund sarà presto un nuovo attaccante del Napoli, pronto a rinforzare il reparto offensivo e a diventare il nuovo punto di riferimento in avanti.