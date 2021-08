Napoli-Venezia, conferenza stampa prepartita Spalletti: “Non manca nulla alla squadra. Manolas ed Insigne resteranno”

Tempo di vigilia di Napoli-Venezia. Luciano Spalletti sarà al timone del suo primo match sulla panchina azzurra. A sfidarla c’è il neopromosso Venezia di Paolo Zanetti. Tanti gli argomenti analizzati tra cui il mercato in entrata, con Juan Jesus e alcune indiscrezioni sul futuro di Insigne e di Manolas.

Primo prepartita per il Napoli di Luciano Spalletti. Domenica al Diego Armando Maradona arriva il Venezia, squadra che ha ottenuto la promozione nello scorso campionato di Serie B. Non manca nulla secondo Spalletti, alle sue prime parole in azzurro. I giocatori si sono subito integrati al suo stile di gioco e sono state settimane di allenamenti e di convinzioni sempre più forti.

Si parte con questa rosa, la stessa dello scorso anno tranne che per Hysaj, per la nuova stagione. Il tecnico per adesso non chiede nuovi innesti ma per il futuro potrebbe sempre servirne qualcuno. “Si parte forti”, ha ammesso l’allenatore toscano. Quindi i pezzi pregiati, come Koulibaly, dovranno rimanere, in virtù del fatto che Spalletti ha accettato, oltre che per il progetto, anche la rosa.

La piazza è calorosa e questo Spalletti lo sa. Ha subito apprezzato l’ambiente molto disponibile ed l’allenatore è felice. “Sarò con te” è lo slogan che il tecnico ha deciso di attuare anche sulle magliette dell’allenamento ascoltando il monito dei tifosi. Ma tutto partirà, anche dai giocatori. Ognuno dovrà seguire i suoi passi, ha ammesso il tecnico toscano, a cominciare dall’incontro di domani. Si deve iniziare con i passi ordinati per poter seguire nel migliore dei modi.

Si è parlato poi anche del mercato in uscita. In primis della questione Manolas che sembra orientato verso l’Olympiakos. Per Spalletti non c’è dubbio: il difensore greco rimarrà. Così come non ce ne sono anche per Insigne. Si è a lungo discusso del suo rinnovo ma il capitano arriva sempre sorridente e sereno. Le voci non lo stanno disturbando e l’attaccante diventerà una vera e propria bandiera del Napoli.

