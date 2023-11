Napoli-Union 1-1, Rudi Garcia: “Abbiamo mancato il secondo gol. Poca cattiveria nella ripresa”

Il Napoli non riesce a vincere contro l’Union Berlino e la partita termina 1-1. Le parole di Rudi Garcia al termine del match.

Delusione amara in casa Napoli. Gli azzurri non riescono a vincere contro un Union Berlino in crisi profonda. I tedeschi, invece, esultano perché sono riusciti a fare punti dopo ben dodici sconfitte consecutive. I partenopei hanno sicuramente dominato ma nella ripresa l’Union ha preso assolutamente coraggio.

Il gol subito, poi, ha rovinato tutto. Napoli troppo sbilanciato e l’Union è partito in contropiede. Bisognava chiuderla con il secondo gol che però non è arrivato. L’occasione mancata ha sicuramente messo la partita in un binario non favorevole per il Napoli che continua a non vincere tra le propria mura di casa. Una vera maledizione.

Lindstrom continua ad essere un oggetto sconosciuto. Il danese entra sempre negli ultimi minuti e non riesce mai a mostrare il suo potenziale. Viene fatto entrare solo perché Politano era davvero stremato. Tuttavia, la troppa frenesia nel segnare ha portato ad una perdita di concentrazione per tutta la squadra. Si attende, impazienti, la ripresa di Osimhen.

Troppi svarioni difensivi e troppi gol subiti. Solo cinque sono stati i clean shot degli azzurri di cui l’ultimo contro la Salernitana. In casa, però, la squadra di Rudi Garcia continua a prendere tanti gol. La cattiveria agonistica è mancata e non è bastato un super Politano a poter risolvere le cose. Adesso bisognerà vincere sicuramente contro l’Empoli per ripartire e mettersi alle spalle questa brutta serata.