Napoli-Torino Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 23-12-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Torino, sfida in programma mercoledì alle 20:45, valevole per la 14° giornata di campionato in Serie A.

Messe in archivio le due sconfitte consecutive contro Inter e Lazio. il Napoli di Gennaro Gattuso ospita al Diego Armando Maradona, nell’ultima gara dell’anno, il Torino di Marco Giampaolo che invece giunge dal pareggio per 1-1 contro il Bologna di Sinisa Mihajlović. I partenopei vogliono riappropriarsi del 4° posto, mentre i granata puntano a conquistare una vittoria che farebbe guardare con un po’ più di fiducia al 2021.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Torino

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe affidarsi al suo solito 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Ghoulam. A centrocampo spazio a Demme e Bakayoko con Politano, Zielinski e Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Petagna.

Giampaolo dovrebbe invece optare per il 4-3-1-2. Milinkovic-Savic quindi in porta con, fargli da scudo, Izzo, Nkoulou, Bremer e Rodriguez. Centrocampo a tre con Meitè, Rincon e Linetty. Sulla trequarti Lukic a sostegno della coppia d’attacco formata da Belotti e Zaza.

Probabili formazioni Napoli-Torino

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Torino (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti.

Napoli-Torino, 14° giornata di campionato in Serie A.

Come vedere Napoli-Torino in diretta tv e streaming

Napoli-Torino sarà visibile, a partire dalle 20:45, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 256. Via streaming invece, il match tra azzurri e granata sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Torino

La radiocronaca di Napoli-Torino sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Torino sono complessivamente 152 (136 in Serie A, 12 in Coppa Italia, 4 in Serie B) con un bilancio che sorride leggermente ai partenopei che guidano la contesa con 49 vittorie a fronte delle 44 dei granata. 59 i pareggi. 182 i gol segnati dagli azzurri, 181 quelli messi a referto dai piemontesi.

L’ultimo precedente in generale, nonché l’ultimo in terra campana, risale al 1° marzo scorso quando gli uomini di Gattuso batterono per 2-1 quelli di Longo. L’ultimo pareggio, in quello che fino a qualche settimana era conosciuto come Stadio San Paolo, è invece datato 17 febbraio 2019: Napoli-Torino 0-0. Infine, il Toro non batte il Napoli, all’ombra del Vesuvio, dall’1-2 del 17 maggio 2009.

