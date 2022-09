Napoli Spezia, dove vedere il match valido per la 6ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 10 settembre alle 15:00 al Maradona. Napoli – Spezia sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Sarà il Napoli ad aprire la sesta giornata di Serie A . Gli azzurri vengono dalla gioia immensa della Champions League con il 4-1 inflitto al Liverpool. Piotr Zielinski, Zambo Anguissa e Giovanni Simeone sono stati gli autori della notte magica in Europa. Ora, però, la squadra di Luciano Spalletti cerca conferme anche in campionato.

Nello scorso turno, i partenopei hanno battuto la Lazio per 2-1 in un’altra partita davvero convincente. Al momento sono ad undici punti e il prossimo avversario sarà lo Spezia di Luca Gotti. I Bianchi, finora, hanno totalizzato solamente una vittoria (quella dell’esordio contro l’Empoli) e due pareggi di cui l’ultimo contro il Bologna. Due, invece, le sconfitte contro Inter e Juventus.

Napoli Spezia, dove vederlo in diretta TV e streaming

Napoli Spezia, match della 6ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli – Spezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Spezia in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Spezia è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Napoli Spezia, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Spezia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli Spezia, le ultimissime

Luciano Spalletti potrebbe fare turnover, dopo la dispendiosa gara di Champions. Nel 4-3-3 ci sarà Meret a porta. In difesa, ballottaggio tra Kim e Østigård, con il sudcoreano preferito al fianco di Rrahmani mentre sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui. In mediana confermatissimo il centrocampo formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski dopo la stupenda prestazione con i Reds. In attacco Osimhen è indisponibile per un infortunio, giocherà al suo posto Simeone con Lozano e Kvaratskhelia.

3-5-2 per lo Spezia. Dragowski tra i pali e la difesa a tre con Hristov, Kiwior e Nikolaou. A centrocampo i centrali Kovalenko, Bourabia e S.Bastoni con i laterali Holm e Reca. In avanti l’attacco formato da Gyasi e Nzola.

Napoli Spezia, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.

Napoli Spezia, precedenti e statistiche

Sono in totale diciassette le gare tra Napoli e Spezia: otto le vittorie degli azzurri, cinque dello Spezia e quattro i pareggi. Nell’ultimo precedente al Maradona a vincere fu clamorosamente lo Spezia di Thiago Motta per 1-0 grazie ad un autorete del difensore partenopeo Juan Jesus.