Napoli-Spezia 1-0, Spalletti: “Vittoria sofferta ma di grande qualità. Sono stato espulso per proteste sui falli dello Spezia”

Luciano Spalletti ha parlato al termine della partita tra Napoli e Spezia, vinta per 1-0 dagli azzurri. Le parole del tecnico.

Un pomeriggio davvero difficile per il Napoli di Luciano Spalletti. Con la goleada contro il Liverpool in Champions, ci si aspettava un bis contro lo Spezia ma così non è stato. Anzi, il Napoli ha sofferto e ha vinto solamente per 1-0 all’89, grazie alla rete del nuovo acquisto Giacomo Raspadori che si è sbloccato in maglia azzurra.

Partita che, però, ha visto protagonista lo stesso Spalletti. Il tecnico, infatti, è stato espulso dall’arbitro per via delle proteste dei falli dello Spezia. Il tecnico ha ammesso di aver protestato in maniera vivace nei confronti del direttore di gara che, con doppia ammonizione, gli ha mostrato il cartellino rosso.

Una partita davvero difficile con il Napoli che comunque ha avuto le sue occasioni. Lo Spezia ha saputo difendersi ed il Napoli ha dovuto fare gli straordinari per poterla arginare. La vittoria resta comunque meritata e mostra il grande carattere che hanno i giocatori. Soddisfatto anche di Raspadori che ha giocato un’ottima partita. Buono anche l’impatto di Simeone.

Minutaggio essenziale per tutti anche per Ndombele che ha fatto vedere cose ottime. Qualche minuto anche per il giovane Gaetano che è stato comunque fondamentale per il gol di Raspadori. C’è tanta qualità in attacco e Spalletti sa che bisogna far giocare tutti.

Domenica prossima ci sarà il Milan a San Siro ma il tecnico non siederà sulla panchina. Bisognerà ritrovare la stessa intensità vista anche contro il Liverpool e Spalletti vorrà ritrovare i suoi titolarissimi. Non ci sarà Osimhen e quindi bisognerà puntare tutto su Simeone e su Raspadori.