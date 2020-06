Napoli-Spal 3-1, dichiarazioni post-partita Gattuso: “A Bergamo con l’obbiettivo di continuare così. Stiamo dando tutto”.



Termina 3-1 per il Napoli il match contro la Spal valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Per gli azzurri decisive le reti di Mertens, Callejon e Younes. Non basta Petagna agli ospiti.

Un Rino Gattuso molto soddisfatto ha analizzato così il match dei suoi nel post-partita: “Sono felice della gara che abbiamo giocato. Ora serve continuità di risultati e per ottenere ciò sarà fondamentale lavorare a mille durante la settimana. Proseguire quanto di buono fatto dopo il lock-down, questo deve essere il nostro motto”.

I prossimi avversari: “Conosciamo il valore e la forza dell’Atalanta. Batterli non sarà facile, anche perché non credo riusciremo a fare meglio di quanto non stiamo già facendo”.

Il rinnovo di Callejon: “Non ho mai avuto dubbi sulla professionalità di José. Sapevo avrebbe firmato il rinnovo fino a fine stagione. La sua splendida storia con Napoli merita di finire al termine di un ciclo intero, non spezzettato”.

Gennaro Gattuso, 42 anni, allenatore del Napoli

Le prestazioni dei singoli: “Insigne deve continuare così, sta abbinando sia fase offensiva che di copertura alla grandissima. Demme e Lobotka sono stati due splendidi acquisti, quest’ultimo sapevo già ci avrebbe dato una grossa mano quest’oggi. È uno che conosce il calcio. Lozano si sta allenando bene e sta trovando una buona condizione. Ha una velocità pazzesca, se messo nelle condizioni di fare bene può diventare devastaste”.

