Napoli-Sassuolo: dove vederla in diretta TV-streaming, formazioni e orario 30-4-2022

Dove vedere Napoli-Sassuolo, match valido per la 35° giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 30 aprile alle 15:00 al Maradona. Napoli – Sassuolo sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Il Napoli deve voltare pagina dopo gli ultimi giorni davvero complessi. La sconfitta in rimonta ad Empoli ha lanciato i partenopei in una vera e propria crisi: solamente tre punti quelli acciuffati nelle ultime tre uscite di campionato. In virtù di questi risultati si era pensato al ritiro per la squadra. Poi, però, il tutto si è risolto con una cena chiarificatrice a cui parteciperà anche lo stesso Aurelio De Laurentiis.

La squadra di Luciano Spalletti è ormai fuori dalla lotta scudetto e l’unico obbiettivo rimane la qualificazione in Champions League. La Juventus è a solamente un punto, anche se il distacco con la Roma, che è quarta, è davvero notevole. Tuttavia, i partenopei non possono essere ancora tranquilli della matematica qualificazione anche perché al Maradona arriverà il Sassuolo.

Anche contro i neroverdi, all’andata il Napoli non ha avuto vita facile: vinceva 2-0 e si è fatto rimontare raggiungendo il pareggio. Il Sassuolo, tra l’altro, aveva segnato anche il 3-2 all’ultimo minuto ma il gol venne annullato per fuorigioco. Sconfitta anche per i neroverdi che nel posticipo di lunedì hanno perso in casa contro la Juve per 2-1.

Gli uomini di Alessio Dionisi sono ormai salvi e occupano la decima posizione in classifica. In trasferta il loro andamento non è dei migliori ed infatti nelle ultime tre trasferte sono arrivate tre sconfitte. Al contrario, il Napoli non riesce ad accumulare punti tra le sue mura. L’ultima vittoria risale al 19 marzo contro l’Udinese .

Dove vedere Napoli-Sassuolo in diretta TV e straming

Partita : Napoli-Sassuolo

: Napoli-Sassuolo Data : 30 Aprile

: 30 Aprile Orario : 15:00

: 15:00 Diretta tv : DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre)

: DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre) Streaming: DAZN

La telecronaca di Napoli Sassuolo è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove ascoltare Napoli-Sassuolo in radiocronaca

La radiocronaca di Napoli-Sassuolo sarà disponibile, a partire dalle 15.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Napoli-Sassuolo, le ultimissime

4-2-3-1 per il Napoli. In porta dovrebbe ritornare Ospina. Per la difesa Spalletti ritrova Koulibaly che sarà al fianco di Rrahmani. Da valutare le condizioni di Di Lorenzo, per questo motivo che al suo posto potrebbe esserci ancora Zanoli mentre sull’altra fascia Mario Rui. Centrocampo ancora a due con Anguissa e Fabian Ruiz. Sulla trequarti Lozano, Mertens ed Insigne dietro l’unica punta Osimhen.

Stesso modulo anche per il Sassuolo. Consigli tra i pali mentre per il reparto difensivo dovrebbero esserci dal primo minuto Muldur e Ayhan assieme a Ferrari e Rogerio. Per la mediana Lopez al fianco di Frattesi. Per il reparto offensivo Berardi, Raspadori e Traorè alle spalle di Scamacca.

Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, F. Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca