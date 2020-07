Napoli-Sassuolo 2-0, dichiarazioni post-partita Gattuso: “Ci manca sempre quel veleno sotto porta. Vittoria meritata”

Termina 2-0 per il Napoli il match contro il Sassuolo valido per la trentaseiesima giornata del campioanto di Serie A. Per gli azzurri a segno Hysaj e Allan. 3 gol annullati con tecnologia VAR al Sassuolo, è record.

Sulla gara: “Non sono affatto d’accordo con la disamina da me ascoltata finora. Il Napoli ha meritato di vincere questa partita. Nel primo tempo abbiamo sciupato tantissimo, se fossimo stati 3-0 per noi nessuno avrebbe potuto dire nulla. I gol annullati per il var sono tutte scelte ineccepibili, nel calcio il fuorigioco esiste per questo”.

Gennaro Gattuso, 42 anni, allenatore del Napoli

Aspetti da migliorare: “Ci manca quel veleno di cui parlo sempre. La squadra spesso è poco cattiva sotto porta, e trascina così gare troppo a lungo col rischio di subire il gol che taglia le gambe. Inoltre gli errori non devono impappinarci la mente, dobbiamo stare sereni fino al 95’”.

Sui singoli: “Fabian Ruiz oggi ha sbagliato tanto, ma ci sta, è stremato. Per quel che concerne Mario Rui ho preferito lasciarlo fuori a riposare. Sono molto felice anche per Hysaj, ottima prestazione oltre il gol”.

Sulla sfida di Barcellona: “Noi non siamo messi meglio di loro, come in tanti affermano. Tra Demme e Lobotka non so ancora chi scenderà in campo, sono due giocatori di equilibrio, ma con caratteristiche diverse”

