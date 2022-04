Napoli-Roma: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 18-4-2022

Dove vedere Napoli-Roma, match della 33° giornata di Serie A 2021-2022. L’incontro si giocherà lunedì 18 aprile ore 19.00 allo Stadio Diego Armando Maradona. La partita Napoli-Roma sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Dopo il brusco stop contro la Fiorentina, il Napoli ha l’obbligo di ripartire se vuole ancora continuare a lottare per lo scudetto. Il Milan, nello scorso match, si è fermato sullo 0-0 in casa del Torino e rimane da solo in vetta. A spaventare, però, è l’Inter che, con la vittoria contro il Verona, è a pari punti proprio con i partenopei ma che deve ancora recuperare il match contro il Bologna.

Uno degli ultimi treni per il Napoli si chiama Roma. In uno stadio come il Maradona che è diventato un vero e proprio tabù, Luciano Spalletti affronterà la sua ex squadra. Gli uomini di José Mourinho arrivano dalla sofferta vittoria in casa contro la Salernitana, in seguito alla delusione e al caos scaturito dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt in Conference League.

I tre punti sono fondamentali per il Napoli che giocherà dopo aver saputo il risultato delle proprie avversarie. Però, anche la Roma ha ambizioni importanti. I capitolini sognano di poter ritornare in Champions League. Attualmente sono quinti e a -5 dal quarto posto, occupato dalla Juventus. Sarà sicuramente un derby del Sole infuocato quello del Lunedì Santo.

Dove vedere Napoli-Roma in diretta TV e streaming

Partita : Napoli-Roma

: Napoli-Roma Data : 18 Aprile

: 18 Aprile Orario : 19:00

: 19:00 Diretta tv : DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre)

: DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre) Streaming: DAZN

Napoli Roma, match della 33° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Napoli – Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Roma in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Roma è a cura di Stefano Borghi affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Roma

La radiocronaca di Napoli-Roma sarà disponibile, a partire dalle 19.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Napoli-Roma, le ultimissime

Il Napoli scende in campo con un 4-3-3. In porta ci sarà il solito Ospina e davanti a lui i centrali Rrahmani e Koulibaly. Sulle fasce ancora spazio per il giovane Zanoli mentre dall’altro lato ci sarà Mario Rui. A centrocampo, Spalletti ritrova Anguissa che dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Lobotka e Zielinski. In attacco Politano ed Insigne dietro la punta Osimhen.

3-4-1-2 per la Roma. Rui Patricio sarà tra i pali. Davanti al portoghese la difesa con Kumbulla, Smalling e Ibañez. In mediana, Mourinho recupera Pellegrini che dovrebbe essere titolare con Cristante, Veretout e Maitland-Niles, con quest’ultimo che potrebbe essere preferito a Karsdrop. Sulla trequarti Zaniolo alle spalle dei due centravanti Abraham e Mkhitaryan.

Napoli-Roma, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, Pellegrini; Zaniolo; Abraham, Mkhitaryan.