Napoli-Roma 2-1, Mourinho: “Risultato ultra-immeritato”

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli.

Ci sono sconfitte che possono comunque lasciare un sorriso e quella del “Maradona” è forse una di queste.

La Roma di Mourinho ha strenuamente lottato contro la prima della classe, giocando con grande intensità e qualità, capitolando solo a causa di un paio di errori tecnici.

Mourinho, in conferenza stampa, è dello stesso punto di vista ed è certo di aver assistito a una grande partita con un risultato ultra-immeritato.

E’ stato, comunque, motivo d’orgoglio per Mou vedere l’atteggiamento della sua squadra e ammirare anche vari giovani giocare a viso aperto in un campo difficile come quello del Napoli.

La gara è stata impostata nel migliore dei modi e anche il Napoli si è trovato in difficoltà visto il pressing alto dei giallorossi che avrebbero, a detta del proprio allenatore, meritato di più.

C’è anche un elogio a Kim che rientra in un discorso già fatto nel pre-partita e che Mourinho vuole ribadire, ovvero che il Napoli vincerà sicuramente lo scudetto quest’anno, anche grazie a quella che lui chiama “stella dei campioni” ovvero quel pizzico di fortuna che serve a squadre che vogliono puntare alla vetta.

A Osimhen, invece, Mourinho dice di non tuffarsi perché nonostante sia un grandissimo giocatore, autore di un gran gol, in campionati come la Premier League, Osi potrebbe avere molte più difficoltà visto l’atteggiamento.

Per Mourinho, la sintesi della partita sta nei cambi: da una parte sono entrati Raspadori e Simeone, dall’altra Bove e Tahirovic.