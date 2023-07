Napoli: rinnova anche Kvaratskhelia

Napoli: in arrivo il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, il procuratore è a Dimaro per discutere con il presidente azzurro.

È tempo di rinnovi in casa Napoli e in attesa di capire quando arriveranno quelli di Zielinski e Oshimen, gli azzurri stanno per ufficializzare quello di Khvicha Kvaratskhelia. Un rinnovo quello tra il numero 77 e il Napoli che oramai aspetta solamente di essere annunciato, il procuratore del calciatore, infatti, Momuka Jugeli, ha raggiunto la squadra azzurra nel suo ritiro estivo a Dimaro, i rapporti tra lui e il patron azzurro sono di fatto ottimi e proprio in queste ore si starebbe perfezionando il prolungamento contrattuale dell’esterno georgiano.



Kvaratskhelia ha un contratto attivo con il club partenopeo fino al 2027 con uno stipendio fisso a 1.4 milioni di euro netti a stagione, nonostante la durata del contratto sia ancora lunga, però, il patron azzurro avrebbe comunque deciso di proporre un adeguamento al proprio numero 77, un passo che sa contemporaneamente di strategia e riconoscenza allo stesso tempo, nei confronti di uno degli artefici principali del terzo scudetto azzurro.

La proposta di Aurelio De Laurentis per il rinnovo contrattuale è quella di un prolungamento fino al 2028, quindi di un ulteriore stagione, con conseguente passaggio dal ingaggio di 1.4 milioni di euro a 3 milioni a stagione, 2.5 più bonus facilmente raggiungibili. Un ingaggio del tutto raddoppiato, dunque, quello di Kvaratskhelia che porta il club azzurro a poter star sereno ancora per molto tempo alle sirene inglesi che si erano fatte avanti per l’acquisto della stella georgiana già in questa finestra di mercato come il Newcastle United, il quale aveva offerto ben 70 milioni le scorse settimane, risposta rispedita però al mittente da Aurelio De Laurentis. L’ufficialità del prolungamento è atteso già nei prossimi giorni e potrebbe arrivare attraverso un comunicato ufficiale sui profili social della società azzurra.