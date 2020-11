Napoli-Rijeka, dichiarazioni pre partita Gattuso: ” Non c’è stata nessuna discussione con i giocatori. Bisogna fare più attenzione in campo ma sono contento dei miei ragazzi”

Alla vigilia della sfida del Napoli contro il Rijeka, Gennaro Gattuso ha parlato nella consueta conferenza pre-gara. Il tecnico calabrese non ha digerito la sconfitta interna contro il Milan. Questo e molti altri sono i temi affrontati nella conferenza qui riportata.

Sulla pandemia: “Noi dobbiamo ritenerci fortunati. Firmiamo contratti milionari e veniamo tutelati. Non possiamo pensare a queste cose. Se ci si attacca a ciò significa crearsi un alibi e non avere voglia di lavorare“.



La questioni stipendi: “Inutile parlarne, non penso a questo. Penso solo alla mia squadra che gioca un bel calcio. Sono contento di come i miei giocatori stiano giocando, se qualcuno pensava di fare 130 punti non è un mio problema. Io sono comunque soddisfatto dei miei ragazzi“.

La sconfitta con il Milan e il litigio coi giocatori: “Non c’è stato nessun litigio con i giocatori. Ciò che scrivete non è assolutamente vero. C’è stato solamente un confronto con loro, niente di più. Ho visto tanta voglia nei miei giocatori ma questo, purtroppo, non è bastato. Bisogna essere più aggressivi, non sempre il bel gioco può ripagare.

“Alle tv ho detto che la colpa è mia perché se la squadra dopo un anno non gioca come io voglio, io sono il responsabile. Si può vincere anche giocando male ma ci vuole tanta aggressività. Non è come dicono i giornali: non ho addossato la colpa ai giocatori“.

Punti persi in alcune gare: “Forse abbiamo sbagliato più di qualche volta l’approccio alle gare. Se vogliamo essere una squadra forte e competitiva dobbiamo migliorare questo aspetto che è fondamentale. Io ed il mio staff stiamo lavorando duramente per poter fare ciò“.

Sulle conclusioni: “A volte sbagliamo cose elementari come l’appoggio o il passaggio. Non sempre i giocatori sono in giornata. Mertens, per esempio, ha sbagliato qualche passaggio di troppo domenica. La cosa che preoccupa è quando siamo in possesso e si sbagliano le interpretazioni di gioco. Per questo motivo vorrei che i miei ragazzi facessero più attenzione“.

Su Politano: “Lui è stato il migliore contro il Milan. Non c’è nessun confronto tra lui e Mertens. Non ci si può sempre comportare bene con i giocatori, scherzando con loro, molte volte bisogna anche mandarli a quel paese se sbagliano. Ci deve essere sempre voglia di aiutarsi. Sono contento della mia squadra ma bisogna alzare la posta in gioco“.

