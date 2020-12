Napoli-Real Sociedad, dichiarazioni pre-partita, Gattuso: “Real ottima squadra in un girone difficile. Contento per il primo anno in azzurro”

Alle 18:55 il Napoli ospiterà la Real Sociedad per l’ultimo match del girone F di Europa League. Gli azzurri, primi in classifica con 10 punti, devono vincere contro i baschi per avere la certezza di essere al comando. La Real è a pari punti con l’AZ Alkmaar dopo il mezzo passo falso con il Rijeka. Gli spagnoli dovranno fare a meno di due pedine importanti come David Silva e Mikel Oyarzabal fuori per infortunio.

Anche Gattuso, all’inizio della conferenza, ha detto la sua sull’episodio accaduto ieri durante PSG-Basaksehir. Bisogna dare segnali forti, ha confessato il tecnico, su un fenomeno come il razzismo che è una brutta piaga nel calcio.

Il girone del Napoli si è rivelato imprevedibile. Il Rijeka, che tutti credevano una squadra cuscinetto, ha messo in difficoltà le tre squadri nonostante l’unico punto guadagnato. Anche l’AZ e la Real Sociedad si sono dimostrate degne avversarie.

I primi, lo scorso anno, erano il lotta per il titolo prima dell’interruzione del campionato per colpa del Covid. I baschi, invece, erano in vetta alla Liga prima dei due pareggi consecutivi. L’auspicio è quello di arrivare primi nel girone per evitare squadre toste come il Manchester United, sceso dalla Champions League

Qualche parola di elogio anche per Fabian Ruiz che è cresciuto nella sfida col Crotone nonostante il problema fisico rimediato in Olanda. Anche Zielinski si è ripreso al meglio e come sottopunta ha dimostrato grande qualità, può giocare in ogni ruolo. La squadra ha reso al meglio e Gattuso è soddisfatto del lavoro svolto in un anno da coronare. L’organico è perfetto per le idee di gioco che il tecnico ha ed è la cosa più importante per lui.

L’atteggiamento di Lorenzo è definito, troppe volte, da “musone”. Con il capitano azzurro Gattuso ha confessato di avere un atteggiamento schietto. Lui è il leader e sa che deve comportarsi in un determinato modo. Lui, ma anche gli altri giocatori, devono riuscire a tener fronte agli avversari anche quando la squadra non è in possesso palla. Devono avere il giusto atteggiamento in ogni circostanza.

Dalle parole si evince anche l’emozione di Gattuso all’inaugurazione dello Stadio Diego Armando Maradona. Essere il primo allenatore a giocarci è un’emozione indescrivibile e indimenticabile oltre che una grossa responsabilità

A una domanda sul rinnovo, Gattuso risponde in napoletano: Facitv e ca** vuostr! . Così il tecnico, in maniera goliardica, ha sviato l’argomento anche se De Laurentiis ha ammesso che mancano solo alcuni dettagli legali da delineare.

