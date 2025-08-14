Napoli, primi contatti per Mika Godts: il jolly offensivo dell’Ajax nel mirino di Conte

Mika Godts - Stadiosport.it

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Mika Godts, giovane talento offensivo dell’Ajax, con i primi contatti già avviati secondo quanto riportano fonti belghe. Il giornalista Sacha Tavolieri parla di un approccio iniziale tra i due club, con discussioni in corso ma ancora lontane da un’intesa definitiva.

Godts, che ha compiuto 20 anni lo scorso giugno, è un esterno offensivo capace di adattarsi sia sulla fascia sinistra che su quella destra, ma può anche agire da trequartista dietro la punta. Una duttilità che lo renderebbe un prezioso “jolly” tattico per Antonio Conte, alla ricerca di soluzioni offensive imprevedibili.

Cresciuto nel settore giovanile del KRC Genk, Godts si è trasferito all’Ajax nel gennaio 2023, entrando subito a far parte della scuola calcistica olandese. Nella stagione 2024/25 ha disputato 47 partite ufficiali, realizzando 8 gol e 7 assist, prevalentemente nel ruolo di esterno sinistro di un tridente.

L’eventuale arrivo del belga potrebbe rappresentare un sostituto naturale di Giacomo Raspadori, ceduto all’Atletico Madrid per una cifra complessiva di 26 milioni di euro bonus inclusi.

Non sarebbe il primo colpo del Napoli in Eredivisie quest’estate: il club partenopeo ha già strappato al PSV Eindhoven l’esterno Noa Lang, confermando la volontà di puntare su profili giovani, talentuosi e capaci di adattarsi a più ruoli in attacco.