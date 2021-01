Napoli: Osimhen positivo al Covid-19

Non c’è pace per Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano del Napoli è risultato positivo al Covid-19 dopo essersi sottoposto, come da protocollo, a tampone naso-faringeo in seguito al rientro dalle vacanze trascorse in patria. Ad annunciarlo, nel primo pomeriggio, è lo stesso club azzurro attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale:

“Il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra”.

Osimhen, appena rientrato a Napoli, era ancora alle prese con un infortunio alla spalla rimediato a metà novembre durante un match disputato con la nazionale nigeriana. L’ex Lille, che si stava gradualmente inserendo negli schemi di Gattuso, dovrà ora saltare la preparazione invernale e difficilmente sarà reclutabile per la sfida di Supercoppa italiana in programma il 20 gennaio contro la Juventus.

Difficile anche capire, vista la sua situazione a rischio, se potrà continuare con il percorso riabilitativo alla spalla o dovrà fermarsi del tutto. In tal caso, i tempi di recupero si dilaterebbero ulteriormente, demandando a Gennaro Gattuso l’arduo compito di recuperare un giocatore completamente fuori forma per i mesi “clou” della stagione, che vede il Napoli ancora impegnato su tre fronti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS