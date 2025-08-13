Napoli – Olympiacos Dove vederla in Diretta Tv/Streaming e Formazioni

Napoli Olympiacos

Napoli-Olympiacos, ultimo test a Castel di Sangro: orari, diretta TV, streaming e probabili formazioni

Ultima tappa del ritiro estivo per il Napoli di Antonio Conte, che domani sera allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro affronterà i greci dell’Olympiacos in un’amichevole di lusso. Sarà il settimo impegno precampionato degli azzurri, un banco di prova significativo a pochi giorni dall’esordio ufficiale in campionato.

Una sfida per misurare la condizione

Dopo aver superato avversari come Arezzo, Catanzaro, Brest, Casertana, Girona e Sorrento, la formazione partenopea si trova davanti un test di livello contro una squadra esperta e abituata a calcare i palcoscenici europei. L’Olympiacos, allenato da José Luis Mendilibar, è reduce da una stagione positiva e vorrà misurarsi contro i campioni d’Italia per verificare il proprio stato di forma.

Per Conte sarà l’occasione per affinare automatismi e integrare al meglio i nuovi acquisti, con particolare attenzione ai movimenti del tridente offensivo e alla solidità della linea difensiva.

Dove vedere la partita

Il calcio d’inizio è fissato per giovedì 14 agosto 2025 alle ore 20:00. La gara sarà trasmessa in pay-per-view su DAZN e Sky Primafila, con possibilità di seguirla anche in streaming tramite DAZN, OneFootball e Sky Go. Il costo per la visione singola è di 9,99 euro, senza necessità di sottoscrivere un abbonamento mensile.

Piattaforma TV Streaming Prezzo Note DAZN Sì Sì €9,99 Accesso via app o web Sky Primafila Sì Sky Go €9,99 Solo abbonati Sky OneFootball No Sì €9,99 Acquisto singolo, no abbonamento

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres.

Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Cabella; El Kaabi.

Approfondimento tattico

Conte ha lavorato intensamente sul pressing alto e sulla velocità di transizione, sfruttando la qualità tecnica di Lobotka e l’esperienza di De Bruyne per verticalizzare rapidamente. Lukaku sarà il riferimento offensivo, con Politano e Neres pronti ad attaccare la profondità. L’Olympiacos, abituato a un calcio compatto e fisico, dovrebbe presentarsi con un blocco medio-basso e ripartenze rapide affidate a El Kaabi, bomber di grande efficacia in area di rigore.

Cenni storici e curiosità

Napoli e Olympiacos non si affrontano spesso, ma i precedenti sorridono ai partenopei, che nelle rare occasioni hanno sempre offerto prestazioni convincenti contro squadre greche. Castel di Sangro, sede del ritiro, è ormai un “porto sicuro” per il Napoli, che dal 2020 sceglie regolarmente la località abruzzese per preparare la stagione. Lo stadio Teofilo Patini ha una capienza di circa 7.200 spettatori e nelle amichevoli estive si trasforma in una bolgia azzurra.

Un’ulteriore curiosità riguarda il tecnico dell’Olympiacos Mendilibar, che nella sua carriera ha sempre puntato su un calcio pragmatico: la sfida con Conte sarà anche un duello tra due filosofie tattiche differenti, una più orientata alla verticalità immediata e una alla gestione ordinata degli spazi.

Attesa e clima

L’attesa tra i tifosi è alta: i biglietti per l’evento sono quasi esauriti e l’atmosfera promette di essere quella delle grandi occasioni, nonostante si tratti di un’amichevole. Per il Napoli sarà l’ultima possibilità per mettere minuti nelle gambe e affinare la chimica di squadra prima del debutto ufficiale. Una vittoria convincente darebbe ulteriore fiducia all’ambiente e consoliderebbe il percorso di avvicinamento alla nuova stagione.

Il pronostico della redazione

Il Napoli parte con i favori del pronostico, forte di una rosa di livello internazionale e di un precampionato fin qui convincente. L’inserimento di Lukaku e De Bruyne ha alzato la qualità offensiva e la capacità di creare occasioni da gol, mentre la solidità difensiva resta uno dei punti cardine del gioco di Conte. L’Olympiacos, squadra organizzata e fisica, potrebbe però mettere in difficoltà gli azzurri nelle fasi iniziali grazie alla compattezza del suo schieramento e alla pericolosità di El Kaabi in area. Considerando la spinta del pubblico di Castel di Sangro e la voglia di chiudere il ritiro con un successo, la previsione pende verso una vittoria del Napoli, con la possibilità di assistere a un match ricco di reti e spettacolo.