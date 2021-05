Napoli: offerta ufficiale ad Allegri

Il Napoli sotto la guida di Gennaro Gattuso è ormai arrivato, prima dell’ultimo atto di questo campionato, ad un passo dalla qualificazione Champions, eppure tutto questo potrebbe non bastare per salvare e far restare l’allenatore calabrese sulla panchina partenopea.

Aurelio De Laurentiis è alla ricerca da tempo di un possibile sostituto di alto profilo, in grado di far fare un ulteriore salto di qualità a tutto il collettivo.

Uno dei papabili successori di Gattuso è Massimiliano Allegri, ex allenatore bianconero, ormai da due anni lontano dai campi da calcio e da una panchina di club.

Massimiliano Allegri, durante i suoi ultimi trascorsi juventini – fonte: profilo Twitter Juventus

Ad alimentare l’idea di un suo possibile arrivo a Napoli ci ha pensato, inconsuetamente, Luca Salvetti, il primo cittadino di Livorno (città d’origine di Allegri), intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli TV:

“Massimiliano Allegri è lusingato dall’interessamento del Napoli. L’ho sentito recentemente e mi ha detto che è lusingato della scelta Napoli ma mi ha anche detto che sta valutando 2 o 3 proposte“.

Infatti, l’allenatore toscano, ormai deciso a rientrare in gioco, parrebbe ambito da diverse squadre, anche piuttosto blasonate (si pensi al Real Madrid nel caso di un possibile addio di Zidane). In Italia era stato accostato anche alla Roma (che ha poi puntato sullo special one) e all’Inter (nel caso in cui Conte abbandoni la squadra campione d’Italia, cosa sempre meno probabile con il passare del tempo ed i nuovi risvolti societari nerazzurri).

“La scelta Napoli sarebbe la migliore per Massimiliano Allegri- continua Salvetti – gli allenatori toscani hanno una grande capacità di gestire lo spogliatoio, sono persone capaci di allenare calciatori ma soprattutto gli uomini. Allegri potrebbe dare al Napoli quel pizzico di concretezza che forse è mancata quest’anno”.

