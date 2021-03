Napoli, rottura del crociato: stagione finita per Ghoulam

Brutte notizie in casa Napoli: Faouzi Ghoulam ha riportato la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Operazione già in giornata.

La vittoria sul Bologna ha permesso al Napoli di riportarsi a -3 dalla zona Champions, ma se da un lato c’è felicità per un risultato conquistato con grande merito, dall’altro c’è tanta amarezza per l’ennesimo infortunio occorso a Faouzi Ghoulam che, uscito al 22′ del primo tempo della sfida coi felsinei, per quello che inizialmente sembrava essere un semplice stiramento, ha in realtà riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Gli esami strumentali effettuati in mattinata a Villa Stuart hanno infatti rivelato quello che nessuno avrebbe mai lontanamente sospettato. Ghoulam potrebbe essere operato già in giornata dal professor Mariani coi tempi di recupero che si preannunciano chiaramente lunghissimi: dai 4 ai 6 mesi. La stagione dell’algerino finisce qui, ma il suo calvario purtroppo no.

Dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro datata 1° novembre 2017, a cui fece seguito, il 9 febbraio 2018, una frattura trasversale della rotula dello stesso ginocchio, ecco arrivare per Ghoulam un infortunio altrettanto grave all’altro ginocchio. La sfortuna sembra aver preso di mira il 31 azzurro che ora dovrà rimboccarsi nuovamente le maniche per riconquistarsi il posto su quella fascia sinistra che da quando è sbarcato a Napoli, dal Saint Etienne, nell’inverno 2014 è sempre stata sua.

Gattuso, dal canto suo, dovrà fare di necessità virtù avendo a disposizione il solo Hysaj come terzino sinistro di ruolo. A Ghoulam auguriamo una pronta e perfetta guarigione, sperando di vederlo il prima possibile su un campo di calcio. Good luck, Faouzi.

