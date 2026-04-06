Napoli – Milan LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 31° Giornata

Dove vedere Napoli – Milan in Diretta Tv e Streaming Live, 31° Giornata Serie A, Lunedì 6 Aprile ore 20:45.

La corsa ai vertici della Serie A entra nella fase più calda con il confronto tra Napoli e Milan, pronti a sfidarsi allo Stadio Diego Armando Maradona in una partita che può incidere in modo decisivo sugli equilibri del campionato.

Napoli e Milan separate da 1 solo punto in classifica si contendono il secondo posto in un duello che vale molto più dei tre punti.

Separate da appena un punto, Napoli e Milan arrivano a questo appuntamento con ambizioni ancora vive. Nonostante la distanza dalla vetta occupata dall’Inter che ieri ha battuto la Roma portandosi a +9 sui rossoneri, entrambe le formazioni non hanno ancora abbandonato del tutto la speranza di inserirsi nella lotta per lo Scudetto, rendendo la sfida ancora più carica di tensione e significato.

Il margine di errore è ormai ridotto al minimo: una sconfitta rischierebbe di compromettere definitivamente le possibilità di rimonta, lasciando campo libero ai nerazzurri. Al contrario, una vittoria permetterebbe di restare agganciati alla corsa al titolo e, allo stesso tempo, consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

In uno scenario così equilibrato, il match del Maradona si presenta come uno snodo cruciale, destinato a influenzare non solo la lotta per il secondo posto ma anche gli ultimi tentativi di riaprire la corsa alla vetta della Serie A.

Formazioni Ufficiali di Napoli – Milan:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas, Politano, Alisson. All. Antonio Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri

Guarda Napoli – Milan in Diretta su DAZN.

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Dove vedere Napoli – Milan in Diretta TV e streaming:

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La sfida Napoli – Milan di Lunedì 6 Aprile alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Napoli – Milan su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Napoli:

Napoli, ritorno di fiamma nella corsa Scudetto: il Maradona resta un fortino

Dopo un avvio di 2026 estremamente complicato, il Napoli ha ritrovato continuità proprio prima della pausa per le nazionali, infilando quattro vittorie consecutive in Serie A, un risultato che non si vedeva dallo scorso settembre. Un segnale importante che testimonia la reazione della squadra dopo settimane difficili tra campionato e competizioni europee.

L’eliminazione dalle coppe e il rallentamento nella difesa del titolo avevano fatto perdere terreno ai partenopei, ma nelle ultime uscite la squadra ha mostrato segnali di crescita e maggiore solidità. Il successo per 1-0 contro il Cagliari ha rappresentato un passaggio chiave: oltre ai tre punti, è arrivata anche la prima porta inviolata dopo 11 partite, un dato insolito per una formazione allenata da Antonio Conte, da sempre sinonimo di organizzazione difensiva.

Grazie a questo risultato, il Napoli si è riportato a sette punti dalla vetta occupata dall’Inter, mantenendo vive, almeno matematicamente, le speranze di rientrare nella corsa allo Scudetto. Allo stesso tempo, però, la squadra deve guardarsi alle spalle: Como, Roma e Juventus restano avversarie dirette nella lotta per un posto in Champions League.

Con otto giornate ancora da disputare, il Napoli conserva un margine di otto punti sulla quinta posizione occupata dalla Juventus, ma la prudenza resta massima. Conte sa bene quanto sia sottile l’equilibrio in questa fase della stagione e quanto sia fondamentale mantenere concentrazione e continuità.

In vista della sfida contro il Milan, i numeri casalinghi rappresentano un punto di forza decisivo. Il Napoli è imbattuto al Maradona in Serie A e la striscia positiva dura addirittura da dicembre 2024. Con 10 vittorie su 14 partite interne, solo l’Inter ha fatto meglio in casa, confermando lo stadio partenopeo come uno dei fattori più determinanti nella stagione.

A rendere il quadro ancora più interessante c’è anche il precedente recente: il Napoli ha già superato il Milan nel percorso che ha portato alla conquista della Supercoppa Italiana, un dettaglio che aggiunge ulteriore fiducia in vista di uno scontro diretto fondamentale.

Come arriva il Milan:

Milan, precedenti favorevoli ma sfida durissima a Napoli: equilibrio totale nella corsa Scudetto

Nonostante il momento positivo del Napoli, i precedenti recenti sorridono al Milan, che si è imposto nella gara d’andata disputata a settembre e ha perso soltanto una delle ultime sei trasferte in casa dei partenopei. Un dato che conferma la capacità dei rossoneri di esprimersi ad alto livello anche in un ambiente storicamente complicato.

Tra i ricordi più significativi spicca il clamoroso 4-0 dell’aprile 2023, la sconfitta casalinga più pesante del Napoli negli ultimi 25 anni in Serie A, oltre all’eliminazione degli azzurri dalla Champions League nello stesso periodo. Episodi che hanno consolidato la fiducia del Milan negli scontri diretti.

La squadra guidata da Massimiliano Allegri ha potuto concentrarsi esclusivamente sul campionato in questa stagione, non essendo impegnata in competizioni europee. Un fattore che ha contribuito alla crescita costante e alla sorprendente candidatura nella corsa allo Scudetto.

Prima della pausa per le nazionali, il Milan ha superato il Torino per 3-2 a San Siro, consolidando il secondo posto in classifica e riducendo a sei punti il distacco dall’Inter. Il successo nel derby del mese scorso ha riaperto la lotta al vertice, ma da qui a fine stagione servirà una continuità quasi perfetta.

Nonostante solo tre sconfitte in campionato, due di queste sono arrivate nelle ultime cinque partite, segnale di un leggero calo che potrebbe pesare nel momento decisivo. Allo stesso tempo, il rendimento esterno resta uno dei punti di forza principali.

Con nove vittorie in trasferta, solo l’Inter ha fatto meglio lontano da casa, sia in termini di gol segnati che di punti conquistati. Inoltre, il Milan vanta la miglior difesa esterna del campionato, un dato che testimonia l’organizzazione e la solidità della squadra.

La sfida in Campania rappresenta però uno degli ostacoli più complessi della stagione. Anche i precedenti tra allenatori raccontano un confronto equilibrato ma leggermente sfavorevole ad Allegri, che ha ottenuto tre vittorie in undici sfide contro Antonio Conte, rendendo questo big match ancora più incerto e aperto a qualsiasi risultato.

Pronostico di Napoli – Milan:

Il confronto tra Napoli e Milan si preannuncia spettacolare e ricco di colpi di scena. Il nostro pronostico è Napoli-Milan 2-1, risultato che riflette l’equilibrio tra le due squadre ma anche il peso del fattore campo.

Si tratta infatti di due delle formazioni più abili nel reagire alle difficoltà: il Milan ha conquistato 14 punti da situazioni di svantaggio, mentre il Napoli ne ha recuperati 12, dati che evidenziano grande carattere e capacità di ribaltare le partite.

Molte di queste rimonte sono arrivate negli ultimi minuti di gioco, in particolare nell’ultimo quarto d’ora, rendendo questo scontro diretto imprevedibile fino al fischio finale. Non è da escludere, quindi, che anche questa gara venga decisa da un episodio nel finale.

A fare la differenza potrebbe essere il rendimento casalingo del Napoli, tra i migliori dell’intera Serie A. Il Maradona si conferma un vero fortino e, in una partita così equilibrata, potrebbe spingere i partenopei verso una vittoria di misura ma pesantissima nella corsa ai vertici del campionato.