Napoli-Milan, dichiarazioni pre partita Pioli: “Domani sarà una partita molto difficile”

Stefano Pioli come sempre, alla vigilia di una partita, snocciola le tematiche relative ai suoi calciatori. Sulla squadra, dopo il rientro dalla sosta forzata, dice: “Siamo stati più precisi, migliori nelle scelte e con più qualità nelle conclusioni”.

Tra i calciatori in crescita nell’ultimo periodo ci sono Kessie e Bennacer e su di loro si esprime così: ” Le prestazioni di Bennacer e Kessie sono di ottimo livello. Ci stanno dando delle ottime prestazioni”.

Successivamente l’ex allenatore di Lazio e Inter si concentra sul Napoli, avversario di domani, allenato dal grande ex Rino Gattuso: “Il Napoli è una grande squadra con un grande allenatore che ha vinto la Coppa Italia, dobbiamo sfruttare questo momento e dare il massimo”.

Napoli-Milan, 32° Giornata di Serie A

Stefano Pioli, inoltre riconosce il grande lavoro fatto da Rino Gattuso al Milan, che sta replicando con successo a Napoli e la Coppa Italia vinta lo dimostra. Ci sono ancora tante giornate e tanti punti a disposizione, quindi non bisogna abbassare la guardia.

Il tecnico rossonero vuole cercare di fare più punti per migliorare l’attuale posizione di classifica. Su questo tema ci dice: “Conteranno solo le valutazioni finale a fine campionato. Io so che abbiamo lavorato tanto, di qualità e che ho un gruppo di giocatori che vuole fare bene. Questo ci deve accompagnare fino alla fine, poi faremo valutazioni concrete su quello che abbiamo fatto”.

Pioli dimostra di non pensare al futuro e di volersi solo concentrare sul presente: “Non so se il club ha già deciso, ma non è una mia preoccupazione. L’unica preoccupazione mia e dei miei giocatori è fare bene. A Milanello stiamo bene e abbiamo lavorato tanto fin da ottobre, non solo durante il lockdown. Poi chi dovrà prendere le decisioni le prenderà”.

Alla domanda se domani rivedremo nuovamente il belga Saelemaekers titolare, il tecnico rossonero risponde: “Tutti meritano la conferma, per come stiamo giocando io ho varie possibilità di scelta. Ma sceglierò di partita in partita in base alle mie richieste e alle caratteristiche dei giocatori. L’importante è che i giocatori stiano bene e si facciano trovare pronti”.

