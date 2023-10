Napoli-Milan 2-2, Voti, pagelle e analisi, Una partita spettacolare al San Paolo

Finisce con uno spettacolare 2-2 questo Big match tra Napoli e Milan. Rossonero in doppio vantaggio nel primo tempo grazie alla doppietta di Giroud. Entrambi di testa, rispettivamente su assist di Pulisic e Calabria. Nel secondo tempo il Napoli pareggia la partita grazie ad un gol di Politano e a una punizione eccezionale di Raspadori.

Top 3 Napoli:

Raspadori 7 Migliore in campo per il Napoli. Assente nel primo tempo, emerge nella ripresa grazie ad una perla su calcio di punizione che batte Maignan.

Politano 7 Nel primo tempo sbaglia un gol a porta vuota, ma si riscatta nella ripresa. Il suo gol rilancia il Napoli alla ricerca del pareggio.

Di Lorenzo 6,5 Mette in campo tutto quello che ha. Riesce a limitare perfettamente la velocità di Leao. Nella partita è veramente un leone, lo si trova ovunque.

Flop 3 Napoli:

Rrahmani 4 Brutta partita per lui. Si fa uccellare due volte alla stessa maniera contro Giroud. All’inizio del secondo tempo viene sostituito.

Natan 4 Male oggi. Poteva evitare l’espulsione, ma è stato punito per la sua eccessiva irruenza. Può e deve migliorare.

Mario Rui 5 Soffre molto le galoppate di Pulisic e Calabria e infatti dalle sue parti nascono i traversoni per la doppietta di Giroud.

Top 3 Milan:

Giroud 7,5 partita straordinaria per lui. Una doppietta da grandissimo attaccante. Non sono si fa trovare pronto all’appuntamento con i gol. Si sacrifica anche in fase difensiva. Dà in campo tutto quello che ha.

Pulisic 7 Gioca una grande partita. Non solo tatticamente, ma anche tecnicamente. Da un suo bel traversone nasce il gol di Giroud.

Calabria 7 Ottima partita per lui. Non solo un bell’assist per Giroud, ma il Napoli attacca più dalla fascia opposta, rispetto alla sua. Segno di grande prestazione nel match.

Flop 3 Milan:

Leao 5 Oggi veramente irritante. Quando parte è velocissimo, però spesso sembra quasi compiacersi e non riesce ad essere concreto.

Reijnders 5 Poteva segnare lo 0-3, ma non riesce nemmeno a prendere la porta. Per il resto alterna buone cose ad altre veramente brutte.

Pellegrino 4 Peggiore in campo. Appare molto insicuro nel primo tempo e sbaglia molti interventi, nella ripresa, da un suo errore, nasce l’1-2 del Napoli.

Il Napoli ci mette cuore, grinta e determinazione e alla fine strappa un pareggio prezioso. Primo tempo però negativo. Rimpianti per il Milan, ma se vuoi lottare per l’alta classifica non puoi buttare così i punti. Morale per il Napoli questo pareggio. Il Milan dimostra di esserci dal punto di vista della prestazione, ma gli infortuni e la loro sequenza preoccupa molto.