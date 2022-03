Napoli-Milan 0-1, Dichiarazioni post partita Pioli: “Vittoria importante ma c’è ancora tanto da fare”

E’ uno Stefano Pioli estremamente soddisfatto quello che interviene ai microfoni dopo il successo del “suo” Milan per 0-1, in casa del Napoli di Luciano Spalletti.

Sono tre punti importante e la squadra ha fatto di tutto per ottenerli contro una grande avversaria. Pioli indica la strada, la sua squadra deve continuare così, cercando di migliorare sempre di più.

A proposito delle prossime partite, il tecnico rossonero dichiara: ” Dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione, nelle prossime partite sarà importante l’atteggiamento e la qualità”. Ci saranno due sfide fondamentali, la squadra rossonera deve cercare di arrivare alla sosta nelle migliori condizioni possibile, cercando anche di recuperare energie.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Giroud è stato l’uomo che ha permesso al Milan, di portare a casa i 3 punti. Parlando di lui, Pioli afferma che la sua idea, condivisa con il club, era quella di inserire giocatori di spessore che avessero già vinto qualcosa, che sapessero cosa voglia dire lavorare per vincere.

Sulla corsa alle prime posizioni ovviamente, l’ex tecnico della Lazio, continua a indicare l’Inter come la vera favorita per la lotta al vertice. Il tecnico milanista si augura che il recupero tra Bologna e Inter possa essere giocato al più presto, in modo che tutte le squadre abbiano contemporaneamente lo stesso numero di partite disputate.

