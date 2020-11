Ufficiale, Napoli: nuova maglia in memoria di Diego Armando Maradona

Napoli maglia Maradona – Continuano incessantemente i ricordi per la perdita di Diego Armando Maradona. Su tutti i campi di Serie A ci sarà un minuto di silenzio, con lutto al braccio, e un applauso al minuto 10 per ricordare la grande leggenda del calcio. Questo ricordo passerà, infine, anche per Napoli dove Maradona ha scritto la storia. Dopo la quasi ufficialità dello stadio che si chiamerà “Stadio Comunale Diego Armando Maradona”, gli azzurri omaggeranno anche in un altro modo El Pibe de Oro.

Napoli maglia Maradona, nuovo kit che ricorda l’Argentina

Ad annunciarlo ufficialmente è stata la società SSC Napoli. Nella sfida casalinga di stasera contro la Roma, il Napoli avrà un nuovo completo. In collaborazione con il marchio Kappa, il Napoli indosserà una maglia che ricorda i colori bianco e azzurro dell’Argentina, la nazione del grande Maradona. Secondo quanto dice la società, la maglia il progetto sarebbe iniziato già un anno fa e non solo dopo la perdita del campione. Ecco quanto affermato dal club:

“Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9^ giornata di campionato, in occasione del match SSC Napoli-Roma. La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente”.

Il Napoli, però, non è l’unica ad omaggiare Maradona con una nuova maglia. Anche la Lazio farà lo stesso. Nella partita delle 12:30 contro l’Udinese, anche la Lazio scenderà in campo con una maglia che ricorderà i colori dell’Argentina con su scritto “AD10S“. La maglia, come confermato anche dal bomber Ciro Immobile, sarà venduta e il ricavato andrà a due associazioni di Torre Annunziata.

