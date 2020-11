Napoli, lite Gattuso-calciatori e minacce dimissioni? Arriva la smentita, niente ritiro

Il Napoli smentisce la notizia secondo cui, al termine della sfida con il Milan, ci sarebbe stata una lite tra Gattuso e i calciatori azzurri con il tecnico calabrese che avrebbe addirittura minacciato di dimettersi. “Tutto falso” sottolinea la società.

La sconfitta rimediata domenica sera contro il Milan dev’essere ancora digerita dalle parti di Napoli con la squadra che si sta preparando al meglio in vista della sfida di domani sera contro i croati del Rijeka. Una squadra, quella di Gennaro Gattuso, che in questi ultimi due giorni è stata interessata da voci secondo cui sarebbe scoppiata una pesante lite negli spogliatoi tra il tecnico calabrese e i calciatori azzurri al termine della sfida coi rossoneri. Lite, durante la quale l’ex allenatore del Milan avrebbe addirittura minacciato di dimettersi se la squadra non avesse cambiato faccia nelle sfide successive.

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso.

“Tutto falso” ha fatto sapere la società ieri mattina. In una nota apparsa sul suo profilo Twitter, il club partenopeo ha infatti comunicato:

Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, completamente inventato, di una presunta lite dai toni accesi tra i calciatori del Napoli e Rino Gattuso. Si tratta di una notizia destituita di ogni fondamento.

Un sereno tornato dopo una tempesta inesistente insomma. Meglio così.





