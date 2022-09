Napoli-Lecce 1-1, post-partita Spalletti: “Ci è mancato l’ordine. Impensabile non cambiare la squadra con impegni così ravvicinati”

Napoli-Lecce 1-1: i partenopei inciampano contro il Lecce. Le parole di Luciano Spalletti al termine del match.

Delusione totale a Napoli. Gli azzurri avevano l’obbligo di vincere dopo il pareggio contro la Fiorentina. Invece, un ottimo Lecce mette in difficoltà i padroni di casa che non vanno oltre l’1-1 nel proprio stadio. Tanto sconforto da parte di Luciano Spalletti che non è per niente soddisfatto della partita. Un ampio turnover che non ha permesso di trovare delle buone offensive.

La gara è stata fatta, secondo il tecnico, ciò che è mancato è la pulizia e la coordinazione. I passaggi erano sempre sterili e non portavano ad alcun tipo di conclusione. Per questo motivo che Spalletti ha deciso di inserire Lobotka successivamente. Sei cambi che, però, andavano fatti anche perché gli incontri sono sempre più ravvicinati, visto che mercoledì c’è il Liverpool in Champions League.

Difficile mettere assieme un organico che si conosce solo da così poco tempo. Ma oggi era un ottimo bancone di prova per vedere la nuova squadra che il mercato ha portato. Manca solo un giorno e non ci saranno altri colpi di scena. La parta di Meret ha chiuso completamente le porte all’arrivo di Keylor Navas, sarà il friulano il portiere titolare.

Soddisfatto della prestazione di Elmas che a Firenze non si è fatto vedere tantissimo. Buono anche l’esordio di Ostigard che ha impensierito anche il portiere avversario. Servirà ancora tanto lavoro prima di poter arrivare ad una condizione migliore.