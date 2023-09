Napoli-Lazio, Rudi Garcia: “Mercato in entrata chiuso. La Lazio verrà armata. Sorteggio poteva andare peggio”

Alla vigilia della sfida tra Napoli e Lazio, Rudi Garcia ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Al Napoli spetta il primo big match della stagione, quello di sabato contro la Lazio. I biancocelesti sono a cerca di punti perché nelle prime due partite d’esordio hanno collezionato due sconfitte. In fondo alla classifica, la squadra di Maurizio Sarri arriverà armata e questo Rudi Garcia lo sa molto bene .

Bisognerà essere bravi nel crearsi occasioni e far scorrere la palla, anche se la squadra non è ancora al 100%. Contento, però, del mercato. Si parla molto di Natan che però ha bisogno ancora di molto tempo. L’ultimo arrivato, invece, è Lindstrom. Il danese è un vero e proprio jolly che può giocare in diverse posizioni sul campo.

Kvara sta molto bene e potrà giocare dal primo minuto. Finita, invece, la storia tra Lozano e il Napoli. Il messicano verrà ceduto e ritornerà nel PSV da cui gli azzurri lo hanno acquistato. Stessa sorte anche per Demme, non più nei progetti del club. Il mercato in entrata, dunque, si esaurisce c’è solo da vendere i calciatori.

Qualche parola anche sul sorteggio. Il Real Madrid è sicuramente un avversario scomodo ed era da evitare, ma se la squadra si impegna può farcela. Lo stesso il tecnico pensa anche del Braga e dell’Union Berlino che non dovranno essere sottovalutate.