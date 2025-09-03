Napoli: La Lista dei convocati alla Champions League

Napoli - Stadiosport.it

Il Napoli ha annunciato la lista ufficiale dei convocati per la UEFA Champions League 2025/26, con alcune sorprese di rilievo. Tra i presenti spicca il nuovo bomber Rasmus Hojlund, grande colpo del mercato estivo, mentre Romelu Lukaku resta fuori a causa dell’infortunio che lo terrà lontano dai campi ancora per qualche settimana.

Nella lista figurano anche tutti i principali acquisti dell’estate: Lorenzo Lucca, Noa Lang, Eljif Elmas, Kevin De Bruyne, Miguel Gutierrez e Sam Beukema. Assenti invece Luca Marianucci, arrivato dall’Empoli per 9 milioni di euro, e Pasquale Mazzocchi, entrambi esclusi per scelta tecnica.

La lista completa dei convocati

Portieri: Vanja Milinkovic-Savic, Alex Meret

Difensori: Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno, Sam Beukema, Juan Jesus, Mathias Olivera, Amir Rrahmani, Miguel Gutierrez, Leonardo Spinazzola

Centrocampisti: Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, Stanislav Lobotka, Andre-Frank Zambo Anguissa, Scott McTominay, Eljif Elmas

Attaccanti: David Neres, Noa Lang, Matteo Politano, Lorenzo Lucca, Rasmus Hojlund

La squadra guidata da Antonio Conte punta a un ritorno in grande stile nella massima competizione europea, forte di una campagna acquisti sontuosa che ha portato in azzurro giocatori di qualità e personalità. Dopo il trionfo in Serie A, l’obiettivo è confermarsi anche in Europa, cercando di migliorare i risultati delle ultime stagioni.