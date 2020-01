Napoli-Juventus, conferenza stampa pre-partita Gattuso: “Partita dura, allenata da un tecnico che spesso ho copiato”

Un Gennaro Gattuso molto carico quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti gli argomenti analizzati dal tecnico: dalla difficoltà e l’importanza di una partita come quella di domani, passando per l’entusiasmo di questi ultimi giorni.

“Domani affronteremo una squadra molto forte, allenata da un tecnico dal quale ho spesso fatto il copia-incolla. Il palleggio è la loro arma migliore, in più hanno anche grandi capacità tecniche, sarà una gara difficile. Dovremo essere bravi a non dare troppo campo agli avversari e gestire bene il pressing giocando da squadra. Solo così potremo proseguire sulle orme della nostra ottima partita di Coppa”.

Gennaro Gattuso, 42 anni, allenatore del Napoli

Tecnico che focalizza, poi l’attenzione, sui così detti “tradimenti calcistici“: “Sono un professionista, chi critica Higuain o Sarri per aver cambiato sponda da Napoli a Torino ne sanno ben poco del mondo del calcio. L’unica cosa che resta è ciò che il professionista fa in quella squadra ed entrambi hanno scritto la storia di Napoli“.

Infine, il tecnico, analizza così i singoli e il possibile cambio modulo: “Insigne è uno dei migliori calciatori di questo decennio, deve continuare così. Salta l’uomo come pochi. Demme è uno che fa diventare facile il difficile, non a caso i compagni si fidano tantissimo di lui. Milik e Llorente sono due ottimi calciatori, non li schiererei però insieme dal 1′ perché senno sarei costretto a mettere due linee a 4 e non mi piace”.

